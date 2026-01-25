Bugatti FKP Hommage - bản tái sinh của huyền thoại Veyron

Mẫu siêu xe độc nhất vô nhị được tạo ra để vinh danh Ferdinand Piech, người đứng sau thành công của dòng xe Veyron.

Sau khi ra mắt mẫu Brouillard vào giữa tháng 8/2025, chương trình cá nhân hóa Solitaire ra mắt tác phẩm thứ hai mang tên FKP Hommage, một kiệt tác di động nhằm tôn vinh chiếc Veyron nguyên bản ra mắt từ hơn 20 năm trước và tri ân người tạo ra nó, kỹ sư, giám đốc điều hành Ferdinand Karl Piech.

FKP Hommage được xây dựng trên nền tảng khung gầm W16 của Bugatti, sử dụng động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp lấy từ Chiron Super Sport được tinh chỉnh với bộ tăng áp lớn hơn, hệ thống làm mát cải tiến và hộp số được gia cố để chịu được mức mô-men xoắn tăng dần. Động cơ sản sinh công suất 1.578 mã lực, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Thiết kế ngoại thất của FKP Hommage vẫn duy trì dáng vẻ của Veyron nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Lưới tản nhiệt hình móng ngựa dạng 3D nhôm nguyên khối và được kết nối liền mạch tự nhiên với các phần xung quanh xe, thay vì dạng 2D nguyên bản. Đuôi xe vẫn giữ kiểu dáng bo tròn với cụm đèn hậu tròn kép đặc trưng của Veyron, tuy nhiên ống xả đặt giữa được mở rộng hơn nhằm hài hòa thiết kế tổng thể.

Các hốc gió trước mở rộng để cung cấp luồng khí cho khối động cơ mạnh hơn, trong khi các ống dẫn khí đặc trưng ở sau đầu người lái giữ nguyên. Đèn pha dạng hẹp theo thiết kế hiện tại của Bugatti. La-zăng thiết kế riêng, kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, đi kèm lốp Michelin mới nhất giúp cải thiện hiệu suất vận hành và cân đối về thẩm mỹ.

Lớp sơn ngoại thất màu đỏ-đen được hoàn thiện bằng kỹ thuật sơn phủ nhiều lớp gồm một lớp nền gốc nhôm bạc nằm dưới lớp sơn bóng phủ màu đỏ. Sự kết hợp tạo nên chiều sâu và hiệu ứng thị giác ba chiều, có thể thay đổi sắc thái theo từng góc khi di chuyển quanh thân xe.

Nội thất cũng thay đổi toàn diện so với bất kỳ dòng xe nào sử dụng động cơ W16. Vô-lăng dạng tròn, mang phong cách Bauhaus tương tự chiếc Veyron nguyên bản. Cụm điều khiển trung tâm và bệ tỳ tay được gia công từ miếng nhôm nguyên khối. Ở trên đỉnh trang bị một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 41 mm.

Bao quanh nội thất sử dụng da màu nâu và vải được dệt độc quyền tại Paris là bước tiến mới nhất của Bugatti trong việc cá nhân hóa nội thất, vốn được giới thiệu trên dòng Tourbillon.

Chương trình cá nhân hóa Solitaire là một tùy chọn cao cấp hơn so với chương trình Bugatti Sur Mesure hiện tại, chỉ sản xuất hai chiếc mỗi năm, đảm bảo mỗi tác phẩm đều nhận được sự quan tâm và tôn vinh tay nghề thủ công xứng đáng.

Cái tên FKP từng xuất hiện trên chiếc Lamborghini Sian FKP 37 nhằm tôn vinh Ferdinand Karl Piech. Ông là cháu trai của nhà sáng lập hãng xe Đức Ferdinand Porsche và giữ vị trí chủ tịch hội đồng giám sát tập đoàn Volkswagen năm 2002-2015. Ông cũng là người có nhiều đóng góp và tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ôtô, được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng ôtô vào năm 2014.

Minh Quân (theo Road & Track)