Bugatti Chiron Profilée – siêu phẩm độc nhất thế giới

Mẫu siêu xe Pháp được phát triển trong 2 năm, số lượng một chiếc trên toàn thế giới, được bán đấu giá vào tháng 2/2023.

Giống như Veyron, Chiron đã tạo ra nhiều phiên bản đặc biệt trong suốt vòng đời. Profilée là một trong số những chiếc Chiron đặc biệt với dự định sản xuất số lượng nhỏ. Nhưng với số lượng 500 chiếc đã được sản xuất, do đó Profilée chỉ sản xuất với một chiếc duy nhất dành cho thị trường châu Âu.

Profilée ra đời khi các khách hàng tiềm năng của Bugatti yêu cầu hãng sản xuất một chiếc xe có thể tăng cường khả năng xử lý trên đường đua, khả năng chuyển số linh hoạt giống như Chiron Pur Sport và loại bỏ các chi tiết rườm rà như cánh gió cố định phía sau.

Chiron phiên bản Profilee. Ảnh: Bugatti

So với Pur Sport, Profilée loại bỏ cánh gió cố định phía sau, thay vào đó là cánh gió nhỏ hơn, tinh tế và liền mạch hơn, giúp xe có thể bám đường tốt hơn ở tốc độ tối đa 380 km/h. Ở phía trước, xe có các khe hút gió lớn hơn so với Chiron tiêu chuẩn và lưới tản nhiệt hình móng ngựa mở rộng hơn để hút nhiều không khí vào các bộ tản nhiệt. Luồng không khí được tối ưu hóa nhờ một bộ chia phía trước được thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường ở phần đầu xe.

Về cơ học, lò xo của hệ thống treo cứng hơn 10% so với Pur Sport và trục sau có phần choãi nhiều hơn 50% giúp xe có lực kéo tốt hơn khi vào cua. Bugatti cho biết những thay đổi này không ảnh hưởng tiêu cực đến độ thoải mái mà Chiron mang lại.

Xe vẫn sử dụng động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp, công suất 1.479 mã lực, ít hơn so với 1.578 mã lực trên Centodieci hay Super Sport 300+. Với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,3 giây và 0-200 km/h trong 5,5 giây, Chirno Profilée là một trong chiếc xe tăng tốc nhanh nhất từ trước tới nay. Tốc độ tối đa 380 km/h, cao hơn 30 km/h so với Pur Sport. Ngoài ra tỷ số truyền cũng được rút ngắn 15% so với Chiron Sport.

Ngoại thấy của xe hoàn thiện bởi lớp sơn xanh Argent Atlantique, trong khi phần dưới hoàn thiện bởi sợi carbon nhuộm màu Bugatti Blu Royal. Trong khi bên trong hoàn thiện bằng da dệt, với hơn 2.500 mét dải da. Ghế bọc da màu Gris Rafale và Deep Blue với họa tiết chân bông "Air Parade". Bugatti cũng thay đổi bảng điều khiển trung tâm để thêm lớp khảm khung anot màu đen nhằm hiển thị chữ viết Profilée.

Về giá cả, công ty đấu giá xe RM Sotheby’s sẽ bán đấu giá chiếc xe vào đầu tháng 2/2023 và một phần số tiền thu được sẽ hướng tới mục đích từ thiện. Với mẫu Pur Sport giới hạn 60 chiếc, trị giá 3,6 triệu USD mỗi chiếc, do vậy giới thạo xe dự đoán Profilée giới hạn một chiếc sẽ có giá lớn hơn 3,6 triệu USD.

Minh Quân