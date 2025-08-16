Bugatti Brouillard - siêu phẩm độc nhất vô nhị

Mẫu siêu xe màu xanh lục được một khách hàng đặt riêng, chế tác thủ công, sử dụng động cơ W16 công suất lên tới 1.600 mã lực.

Hãng xe Pháp đã bước sang trang mới với động cơ V16 hybrid trên mẫu Tourbillon, nhưng vẫn chưa sẵn sàng kết thúc động cơ W16 huyền thoại. Với sản phẩm mới nhất mang tên Brouillard, Bugatti tiếp tục mang động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp cùng nền tảng Chiron để phát triển.

Brouillard là chiếc xe đầu tiên thuộc chương trình cá nhân hóa Programme Solitaire của Bugatti, tên xe có ý nghĩa "sương mù", đồng thời được đặt tên nhằm tôn vinh chú ngựa ưa thích của nhà sáng lập Ettore Bugatti. Xe của doanh nhân Hà Lan Michel Perridon, người đang sở hữu bộ sưu tập xe Bugatti lớn nhất thế giới.

Là sản phẩm của sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và tay nghề thủ công, thoạt nhìn Brouillard có nét tương đồng với chiếc W16 Mistral mui trần, nhưng có thêm vài thay đổi nhỏ. Brouillard sở hữu cản trước với lưới tản nhiệt hình móng ngựa rộng to bản cùng logo macaron truyền thống, đèn pha dạng LED phân tầng kết hợp các khe hút gió tạo khí động học, cản trước bằng carbon tích hợp hai khe gió. Thân xe nổi bật với tạo hình chữ C đặc trưng cùng các chi tiết carbon ở líp sườn tương phản với màu xanh lá.

Đuôi xe được thiết kế lại, cụm đèn hậu LED hình chữ X lấy từ W16 Mistral nhưng được cách điệu phần logo. Cụm ống xả lấy từ chiếc Chiron Super Sport. Nóc xe có các khe hút gió cùng đuôi gió chủ động tích hợp vào thiết kế tổng thể đuôi xe, tạo lực ép xuống mặt đường và hiệu ứng thị giác.

Khoang cabin giữ nguyên thiết kế tổng thể của Chiron, nhưng các chi tiết và chất liệu được cá nhân hóa. Tông màu xanh lá chủ đạo "ton sur ton" với ngoại thất, sử dụng vải tartan dệt riêng từ Paris, Pháp, sợi carbon màu xanh lá cây, da và nhôm gia công.

Một chi tiết nổi bật là bức tượng đầu ngựa Brouillard được chế tác thủ công theo phong cách Rembrandt Bugatti bằng pha lê, đặt trong cần số làm bằng nhôm. Ngoài ra họa tiết ngựa cũng được thêu ở các tấm ốp cửa và tựa lưng ghế, nhấn mạnh phiên bản và ý nghĩa của loài ngựa mà xe mang tên.

Brouillard được phát triển dựa trên khung gầm sợi carbon và nhôm của Chiron. Do đó xe vẫn trang bị động cơ 8 lít W16, 4 bộ tăng áp, công suất 1.600 mã lực, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cùng hệ dẫn động AWD.

Hãng cho biết Brouillard là sự khởi đầu cho chương trình Programme Solitaire mới, chương trình này đưa tính cá nhân hóa lên tầm cao mới so với chương trình Bugatti Sur Mesure hiện tại, nhằm tạo ra các mẫu xe độc nhất vô nhị cho số ít người may mắn và đam mê với giá trị của hãng.

Ngoài ra, Bugatti sẽ chỉ tạo "tối đa hai kiệt tác" mỗi năm, đảm bảo mỗi tác phẩm đều nhận được sự quan tâm và tôn vinh tay nghề thủ công xứng đáng. Những chiếc xe độc nhất vô nhị sẽ sử dụng hệ thống truyền động và khung gầm của Bugatti hiện có, đúng với di sản chế tác thủ công (coachbuild) của thương hiệu.

Dự kiến Bugatti Brouillard sẽ trưng bày tại sự kiện Montery Car Week 2025, mức giá không tiết lộ.

Minh Quân (theo Carscoops)