Bugatti Bolide – siêu xe cho đường đua giá 4,7 triệu USD

Mẫu xe được thương mại hóa với số lượng 40 chiếc toàn thế giới, bắt đầu giao tới tay khách hàng vào năm 2024.

Bolide từng được giới thiệu vào gần cuối năm 2020 với dự định chỉ sản xuất duy nhất một chiếc, tuy nhiên sau một thời gian, hãng quyết định thương mại hóa siêu phẩm chỉ dành cho đường đua giới hạn 40 chiếc, mỗi chiếc trị giá 4,7 triệu USD.

Bolide gây ấn tượng với thiết kế như xe viễn tưởng, theo triết lý "Form follows Performance", tức hình dáng đi theo hiệu suất. Xe có ý tưởng là một cỗ máy nhanh nhất và nhẹ nhất trong lịch sử của công ty. Tổng thể ngoại hình được thiết kế chủ đạo bởi các ống dẫn khí, gợi nhớ đến những xe đua Công thức 1 hơn là những chiếc xe thể thao cổ điển. Phần đầu xe có thiết kế nửa kín, nửa hở là một ví dụ nổi bật về sự kết hợp giữa chuyên môn về ống dẫn khí, kết cấu nhẹ và thẩm mỹ.

Siêu phẩm Bugatti Bolide.

Ở mọi góc nhìn, chữ "X" xuất hiện như một điểm nhấn. Xe gián tiếp gợi nhớ đến chiếc máy bay phản lực đầu tiên phá vỡ rào cản âm thanh ở tốc độ 363,58 m/s vào năm 1947. Bugatti Bolide "X-perlment" có hình dáng của một chiếc xe đua được tối ưu về mặt khí động học và mang lại hiệu suất thể thao.

Tuy nhiên, phiên bản thương mại có chút thay đổi so với concept ra mắt trước đây. Ở phiên bản concept, xe có công suất 1.825 mã lực, mô-men xoắn 1.850 Nm và sử dụng nhiên liệu dành cho xe đua có chỉ số octan 110, tuy nhiên các kỹ sư đã tinh chỉnh lại động cơ 8 lít W16 cho ra công suất 1.578 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm, sử dụng nhiên liệu RON 98.

Bugatti đã thiết kế bộ truyền động đặc biệt để sử dụng trên đường đua và tối ưu hóa để có tốc độ động cơ cao hơn. Đầu tiên, cả hai hệ thống nạp và xả được giảm tiết lưu cho ra phản ứng tự nhiên hơn, trong khi bốn bộ tăng áp mới được phát triển tạo ra nhiều áp suất và công suất hơn khi ở tốc độ cao. Để đối phó với lực ly tâm cao, toàn bộ hệ thống bôi trơn trong hệ thống bể chứa khô đã được thiết kế lại, mang lại khả năng tiết kiệm trọng lượng. Hệ thống làm mát mới, với hệ thống làm mát không khí – không khí cho động cơ, thay vì nước – không khí. Turbin phản lực titan-carbon trang bị ở cản trước dễ dàng thông gió và làm mát hệ thống phanh hiệu suất cao của xe.

Sự kết hợp giữa động cơ W16 và trọng lượng xe chỉ 1.240 kg giúp những con số gần ngang bằng với xe công thức 1, trong khi tốc độ tối đa của xe trên 500 km/h mà không ảnh hưởng đến khả năng xử lý tối đa.

Để đạt trọng lượng khô chỉ 1.240 kg, đội ngũ Bugatti đã sử dụng một tấm thân liền khối hoàn toàn mới làm bằng carbon đặt xung quanh hệ thống truyền lực. Mặt trước liền thân, cũng được làm bằng sợi carbon có độ bền cao, thân xe và khung liền khối, tăng hiệu quả về mặt khí động học. Độ cứng vững và độ bền của tất cả các vật liệu composite – từ các sợi carbon đơn lẻ đến thép không gỉ dành cho hàng không có độ bền cao – cung cấp các số liệu giống như trong ngành hàng không vũ trụ. Việc sử dụng rộng rãi các vật liệu in 3D, thiết kế rỗng của nhiều thành phần, ốc vít bằng titan là một bài ví dụ về công nghệ xe hơi thể thao cao cấp được áp dụng trong Bugatti Bolide.

Vô-lăng đậm chất đường đua.

Thương hiệu Pháp cho biết đã loại bỏ diện tích hành lý và kết hợp với hệ thống truyền động với khung gầm nhẹ nhất có thể để tạo ra một chiếc Bugatti tối ưu và dễ khám phá trải nghiệm hoàn toàn mới. Bolide như một cách giải thích của hãng về một chiếc xe đường đua thời hiện đại cho những người đam mê tốc độ trên thế giới, Do đó, khi ngồi lái chiếc Bolide giống như "cưỡi trên một quả đạn đại bác".

Stephan Winkelmann, CEO Bugatti cho biết: "Chúng tôi đã tự hỏi bản thân làm thế nào để nhận biết động cơ W16 mạnh mẽ như một biểu tượng kỹ thuật của thương hiệu ở dạng thuần túy nhất – chỉ với bốn bánh xe, động cơ, hộp số, vô-lăng và hai chỗ ngồi tạo thành một khối sang trọng, mạnh mẽ".

Những gì tốt nhất về chuyên môn khí động học của Bugatti được dồn nén vào Bolide. Sự kết hợp của một thân xe thể thao lấy cảm hứng từ nguyên mẫu Le Mans, cùng với việc sử dụng rộng rãi các cánh và cánh tà tạo ra lực ép xuống mặt đường lên tới 2.600 kg ở tốc độ 320 km/h, chia đều theo tỷ lệ 800 kg phía trước và 1.800 kg ở phía sau. Một sự đổi mới là lớp vỏ bên ngoài có thể pha trộn cùng ống hút gió trên nóc xe, giúp tối ưu hóa luồng không khí chủ động. Ở tốc độ thấp, bề mặt không khí không bị xáo trộn. Ngược lại, một luồng không khí tạo ra khi xe điều khiển ở tốc độ cao, làm giảm 10% lực cản khí động học và 17% lực nâng. Với chiều cao tổng thể chỉ 995 mm, Bolide có chiều cao tương đương Bugatti Type 35 huyền thoại và thấp hơn 22 cm so với Chiron tiêu chuẩn.

Để đạt được hiệu suất lái và khả năng xử lý của một chiếc xe đua Le Mans Prototype (LMP1), các kỹ sư đã thiết kế một cấu trúc chuyển động cơ chế thanh đẩy hoàn toàn mới. Các bế chứa dầu được bố trí bên trong bộ giảm chấn, giúp cải thiện tính khí động học, trong khi các tay điều khiển được hàn bằng thép không gỉ.

Giống như trong Công thức 1, Bolide giảm tốc bằng phanh đua với đĩa phanh phủ gốm, kết hợp bộ kẹp phanh nặng 2,4 kg. Bộ la-zăng OZ bằng ma-giê có khóa trung tâm nặng 7,4 kg ở phía trước và 8,4 kg ở phía sau, kết hợp với lốp xe đua trơn của Michelin. Bolide được tích hợp các tính năng trong môn đua xe thể thao nhằm thay thế lốp dễ dàng hơn và tái nạp nhiên liệu áp suất nhanh chóng.

Trong khoang cabin, chỗ ngồi được tạo hình thấp, cho người lái cảm giác thể thao như ngồi xe đua Công thức 1, các bố trí các nút ấn chủ yếu trên vô-lăng chữ U và tối giản ở khu vực táp-lô, táp-pi để giảm trọng lượng.

Ông Winkelmann cho biết: "Sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", do đó xe được thiết kế đạt tiêu chuẩn an toàn FIA quốc tế với hàng loạt tính năng như chữa cháy tự động, khóa bánh trung tâm và dây đai an toàn sáu điểm.

CEO Bugatti chia sẻ: "Sự ra mắt của Bolide vào tháng 10 năm ngoái đã gây chú ý và thu hút đông đảo giới đam mê xe và chúng tôi bất ngờ khi nhận rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng trên khắp thế giới". Đây sẽ là cơ sở để thương hiệu Pháp quyết định sản xuất Bolide thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dự kiến hãng sẽ giao những chiếc xe đầu tiên vào năm 2024, có nghĩa khách hàng phải chờ đợi 3 năm cho một siêu phẩm.

Minh Quân

Ảnh: Bugatti