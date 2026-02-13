Buffaload ký hợp đồng phân phối 5 năm với Co-op

AnhDoanh nghiệp vận tải Buffaload vừa ký hợp đồng phân phối mới kéo dài 5 năm với hệ thống bán lẻ Co-op, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác đã xây dựng trong hơn 10 năm qua.

Theo thỏa thuận, Buffaload sẽ vận chuyển các mặt hàng khô từ Trung tâm phân phối quốc gia (NDC) của Co-op tại Coventry đến 11 trung tâm phân phối khu vực trên khắp Vương quốc Anh. Từ đây, hàng hóa sẽ được chuyển tiếp tới các cửa hàng Co-op địa phương.

Hợp đồng mới tiếp tục dựa trên cam kết chung của hai bên trong việc giảm phát thải carbon. Buffaload cho biết đã đầu tư đáng kể vào đội xe sử dụng khí LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) và cam kết chuyển sang bio-LNG - nhiên liệu được sản xuất tại địa phương từ chất thải thực phẩm và nông nghiệp. Việc chuyển đổi này giúp cắt giảm đáng kể lượng khí thải từ phương tiện vận tải.

Buffaload sẽ vận chuyển các mặt hàng khô của Co-op tại Coventry đến 11 trung tâm phân phối khu vực trên khắp Vương quốc Anh. Ảnh: Bufaload

Ông Stuart Rendall, Trưởng bộ phận vận hành logistics của Co-op, cho biết việc gia hạn hợp tác với Buffaload góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mạng lưới logistics hiệu quả, linh hoạt nhằm phục vụ cộng đồng trên toàn quốc.

Trong khi đó, ông John Kerrigan, CEO của Buffaload, nhận định thỏa thuận mới phản ánh chiều sâu và sự bền chặt trong mối quan hệ lâu dài giữa hai doanh nghiệp.

"Chúng tôi rất vui khi tiếp tục hợp tác với Co-op, bổ sung dịch vụ logistics hàng khô bên cạnh hệ thống vận chuyển hàng kiểm soát nhiệt độ vốn đã được triển khai hiệu quả", ông nói.

Theo ông Kerrigan, hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở logistics mà còn mở rộng sang các sáng kiến chung như hoạt động từ thiện với Barnardo's và hỗ trợ các nhà cung cấp của Co-op trong việc triển khai giải pháp giảm phát thải carbon.

Buffaload là doanh nghiệp logistics và vận tải có trụ sở tại Cambridgeshire (Anh), chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhiệt độ kiểm soát và hàng khô, với định hướng phát triển bền vững và giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng.

Hải My (Theo Logistics Manager)