Bức vẽ cuối của Gustav Klimt dự kiến giá 80 triệu USD

"Dame mit Fäche" - chân dung cuối của Gustav Klimt - dự kiến đạt giá 80 triệu USD (hơn 1.883 tỷ đồng).

Sotheby's thông báo đấu giá tác phẩm vào ngày 27/6 tại London, với kỳ vọng giá vượt 65 triệu bảng Anh (80 triệu USD) - một ước tính kỷ lục cho tranh ở Anh và châu Âu.

Dame mit Fächer (Quý bà cầm quạt) được tìm thấy trên giá vẽ khi họa sĩ đột quỵ tại phòng tranh đầu năm 1918. Sau đó, ông nhập viện và mất vào tháng 2 cùng năm.

Tranh "Dame mit Fächer" (Quý bà cầm quạt) do Gustav Klimt vẽ năm 1917-1918. Ảnh: sotheby's

Theo The Guardian, tác phẩm khắc họa người phụ nữ với chiếc áo choàng rộng, để lộ bờ vai trần trên nền sống động của hoa, chim. Khuôn mặt nhân vật có lông mi cong và đôi môi mím tạo nét đặc trưng. Hình ảnh phản ánh niềm say mê của Klimt với nghệ thuật, văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản.

Thomas Boyd-Bowman - đại diện phía Sotheby's - cho biết: "Bờ vai trần đầy khiêu khích, tư thế đĩnh đạc và sự tự tin thầm lặng của nhân vật tạo hiệu ứng tuyệt đẹp cho tác phẩm".

Artnews cho biết các chân dung Klimt sáng tác trong giai đoạn hoàng kim hiện hầu hết do bảo tàng nắm giữ. Dame mit Fächer là bức hiếm hoi tư nhân sở hữu. The Guardian, đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất được chào bán ở châu Âu. Năm 1994, Sotheby's từng bán tác phẩm tại New York với giá 11,6 triệu USD, sau đó được chủ sở hữu hiện tại mua lại.

Tác phẩm "Insel im Atterse" của Gustav Klimt tại buổi đấu giá của Sotheby's tại New York vào tháng 5. Ảnh: Sotheby's

Nhà đấu giá Sotheby's dự đoán giá trị Dame mit Fächer dựa trên thành công của những tác phẩm khác của họa sĩ trên thị trường nghệ thuật. Sotheby's từng bán bức Bauerngarten với giá gần 60 triệu USD, Insel im Attersee với giá hơn 50 triệu USD.

Tác phẩm Portrait of Adele Bloch-Bauer II được bán với giá cao gấp ba so với ước tính, từ 25.000 USD lên 87,9 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's New York. Bức cao giá nhất của họa sĩ là Birch Forest - từ giá dự đoán 90 triệu USD lên hơn 104 triệu USD.

Gustav Klimt (1862-1918) là họa sĩ lớn của nghệ thuật Áo. Ông theo trường phái Tượng trưng, là một trong những tên tuổi xuất chúng của phong trào Nghệ thuật mới (Art Nouveau).

Các tác phẩm của Klimt thường có nét vẽ gọn ghẽ, bố cục rõ ràng và những mảng màu phức tạp. Chủ đề phổ biến của ông là mô tả hình thể phụ nữ. Một số tác phẩm nổi tiếng là The Kiss, Judith and the Head of Holofernes, Adele Bloch-Bauer I, Danaë, Death and Life.

