Bức vẽ cành hoa bán giá 11 triệu USD

Tranh cành hoa của Thường Ngọc - họa sĩ Pháp gốc Hoa - được đấu giá ở mức hơn 86,5 triệu HKD (11 triệu USD).

Theo The Value, Cành hoa trên nền đỏ dẫn đầu trong số 34 tranh được bán ở phiên Nghệ thuật hiện đại do Sotheby's Hong Kong tổ chức hôm 7/10.

Tranh cao gần 1,2 m, hoàn thành hồi tháng 3/1963, là một trong số tác phẩm kích thước lớn nhất của Thường Ngọc (1895-1966). Họa sĩ miêu tả nụ hoa trong mùa đông, sẵn sàng bung nở đón xuân tới. Ông áp dụng bút pháp sơn thủy thời Nam Tống pha phong cách nghệ thuật hiện đại, gửi gắm lời chúc may mắn, bình an.

Bức "Cành hoa trên nền đỏ". Ảnh: The Value

Cành hoa trên nền đỏ được ví như "tự truyện" của Thường Ngọc giai đoạn cuối đời, thể hiện tinh thần và tâm thế của họa sĩ. Những năm 1960, ông nghèo khổ, vất vả nhưng vẫn nuôi ý chí mạnh mẽ, chờ đợi bước chuyển trong sự nghiệp - như những nụ hoa sắp hé nở.

Bức sơn dầu được giới chuyên môn nhận xét bừng sức sống, toát phong thái quyết đoán của họa sĩ. Tranh sống động nhờ các nhánh cây mang dáng vẻ sừng hươu nai.

Họa sĩ miêu tả nụ hoa mới chớm. Ảnh: The Value

Thường Ngọc sở trường vẽ hoa lá, từng có nhiều tác phẩm đạt hàng chục triệu USD. Tháng 7/2020, bức Hoa cúc bung nở trên chậu xanh được bán với giá hơn 191 triệu HKD (24,4 triệu USD). Tháng 10 cùng năm, bức hoa cúc khác của họa sĩ đạt mức 187 triệu USD (23,8 triệu USD).

Thường Ngọc (tên tiếng Anh: Sanyu) sinh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, thuở nhỏ học mỹ thuật ở Thượng Hải. Năm 1919, ông triển lãm thư pháp tại Tokyo, Nhật Bản. Năm 1920, được anh trai tài trợ, Thường Ngọc sang Pháp du học rồi định cư ở đây. Thập niên 1930, Thường Ngọc vẽ tranh minh họa, triển lãm tác phẩm ở Pháp, Hà Lan, Mỹ. Ông từng sống ở New York hai năm.

Hai bức hoa cúc giá trên 20 triệu USD của Thường Ngọc. Ảnh: Christies

Sau Thế chiến 2, Thường Ngọc về lại Paris sinh sống. Theo Sohu, ông từng trải qua giai đoạn bất cần, tiêu xài hoang phí, dẫn đến khuynh gia bại sản, trở thành nghệ sĩ nghèo. Thường Ngọc mất trong phòng làm việc năm 1966 vì ngộ độc khí gas.

Như Anh (theo The Value)