Hình ảnh cố nhạc sĩ Trần Lập xuất hiện trong MV "Tháng 3", nói về những chặng đường đã qua của nhóm.

MV mở đầu với không gian trầm lắng, gam màu tối gợi hoài niệm. Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng lật giở những tấm ảnh, CD cũ, trong đó có nhiều kỷ vật ghi dấu thủ lĩnh quá cố. Hình ảnh chiếc micro mà Bức Tường luôn đặt trên sân khấu để dành riêng cho Trần Lập cũng xuất hiện. Ở những cảnh khác, các thành viên Bức Tường chuẩn bị nhạc cụ, chơi nhạc, trò chuyện và cùng bước lên chuyến xe hướng về phía trước.

Bức Tường tưởng nhớ Trần Lập trong MV mới MV "Tháng 3". Video: Nhân vật cung cấp

Trần Tuấn Hùng - tác giả ca khúc - cho biết tháng 3 gắn với nhiều cột mốc của nhóm khi vừa là ngày thành lập ban nhạc (26/3/1995), vừa là ngày thủ lĩnh Trần Lập qua đời (17/3/2016). Anh mô tả mối quan hệ của mình và Trần Lập như lửa với nước, thường tranh luận gay gắt nhưng vẫn gắn bó như người thân. "Sau 10 năm kể từ khi Trần Lập ra đi, chúng tôi không còn đối diện sự mất mát bằng nỗi buồn. Âm nhạc, những ca khúc và tinh thần mà anh để lại vẫn sống cùng ban nhạc mỗi ngày", Trần Tuấn Hùng nói.

Nghệ sĩ Trần Lập trong buổi biểu diễn cuối cùng trên sân khấu hồi tháng 1/2016. Ảnh: Giang Huy

Ca khúc không chỉ kể lại quá khứ mà là lời chiêm nghiệm của người đàn ông trung niên khi nhìn lại những năm tháng thanh xuân. "Có khởi đầu, có những cuộc gặp gỡ và chia ly. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình yêu và con đường phía trước để bước tiếp", nhạc sĩ cho biết.

Khác với các bản hard rock sôi động quen thuộc, nhiều khoảng lặng. Ca khúc vẫn giữ dấu ấn Bức Tường qua điệp khúc giàu cảm xúc và đoạn solo guitar đặc trưng. Giọng ca đồng hành nhóm trong dự án là Nguyễn Việt Lâm.

Ban nhạc Bức Tường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bức Tường được coi là "huyền thoại rock" trong nước. Đến nay, họ phát hành bảy album phòng thu gồm: Tâm hồn của đá (2001), Vô hình (2003), Nam châm (2004), Ngày khác (2010), Đất Việt (2014), Cân bằng (2023).

Thập niên 1990-2000, nhóm nhạc gắn liền với đời sống nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, qua các ca khúc như Đường đến ngày vinh quang, Bông hồng thủy tinh, Mắt đen. Đến năm 2014, với album Đất Việt, họ thử nghiệm hát các "câu chuyện về người Việt từ thuở khai thiên lập địa". Nhóm từng nhiều lần kết hợp chất rock mạnh mẽ với âm hưởng dân gian, qua các nhạc phẩm như Hoa ban trắng, Men say.

Năm 2016, người hâm mộ tiếc nuối khi Trần Lập - người góp công lớn trong việc định hình phong cách âm nhạc và hình ảnh Bức Tường - qua đời. Anh sáng tác nhiều ca khúc, là giọng ca chính của nhóm. Sau biến cố này, họ quyết định vẫn duy trì hoạt động, guitarist Trần Tuấn Hùng làm thủ lĩnh. Nhóm từng cộng tác với các giọng ca như Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Việt Lâm. Năm 2021, họ được tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ giới thiệu là những nghệ sĩ rock đầu tiên thành công ở Việt Nam.

Hà Thu