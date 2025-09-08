Bức Tường, Ngũ Cung hát nhạc cách mạng phong cách rock

Bức Tường là nghệ sĩ được khán giả mong đợi nhất chương trình có chủ đề Trái tim Việt Nam. Khi ban nhạc chuẩn bị bước ra sân khấu, người xem liên tục reo hò, gọi tên họ. Guitarist Trần Tuấn Hùng và các thành viên biểu diễn Đất Việt - bài hát do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác - nói về ý chí kiên cường của người Việt. Ngoài ra, họ hát Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) phong cách rock. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp