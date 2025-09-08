Bức Tường, Ngũ Cung hát nhạc cách mạng phong cách rock

Bức Tường là nghệ sĩ được khán giả mong đợi nhất chương trình có chủ đề Trái tim Việt Nam. Khi ban nhạc chuẩn bị bước ra sân khấu, người xem liên tục reo hò, gọi tên họ. Guitarist Trần Tuấn Hùng và các thành viên biểu diễn Đất Việt - bài hát do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác - nói về ý chí kiên cường của người Việt. Ngoài ra, họ hát Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) phong cách rock. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Tiết mục Đường đến ngày vinh quang. Video: Bức Tường FC
Phạm Anh Khoa - giọng ca kết hợp cùng nhóm - được khán giả cổ vũ khi hát những ca khúc quen thuộc như Bông hồng thủy tinh, Mắt đen, Những chuyến đi dài. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Dương Trần Nghĩa là giọng ca còn lại của nhóm. Chất giọng của anh trầm ấm, có sự tương phản với giọng hát khàn của Phạm Anh Khoa. Hai người kết hợp ăn ý, mang đến sự mới mẻ trong các tiết mục của Bức Tường. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Phạm Anh Khoa và nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh còn kết hợp trong bài Dân ta ca. Họ cho biết dồn nhiều tâm huyết cho tiết mục, tập luyện liên tục trong những ngày tổng duyệt. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Hồng Phi - giọng ca chính của Ngũ Cung - thể hiện khả năng giao lưu, kết nối với khán giả. Anh được đám đông hưởng ứng khi hát các ca khúc Hành khúc ngày và đêm (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung). Ảnh: Ban tổ chức
Ngũ Cung hát Hành khúc ngày và đêm. Video: Hà Thu
Trích đoạn Ngũ Cung hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Video: Hà Thu
Nhóm biểu diễn thêm Cô đôi thượng ngàn, ca khúc hát văn được làm mới theo phong cách rock, theo yêu cầu của khán giả. Ở phần điệp khúc, fan hòa giọng theo nhóm. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
Thái Thùy Linh (giữa) hát lại các bài hát trong album Bộ đội, ra mắt từ 14 năm trước, như Lên đàng (nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng), Dậy mà đi (nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân), Hát mãi khúc quân hành (nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền). Ngoài ra, cô dẫn chương trình cùng MC Lê Anh. Ảnh: Ban tổ chức
Chillies được khán giả gen Z cổ vũ với bài Quê hương Việt Nam (nhạc sĩ An Khang), Đại lộ mặt trời do nhóm sáng tác. Giữa chương trình sôi động, nhóm mang đến phong cách ballad rock nhẹ nhàng, sâu lắng. Ảnh: Ban tổ chức
The Flob - nhóm rock indie đến từ TP HCM - giao lưu cùng khán giả. Hàng chục nghìn người hát theo họ giai điệu của Khát vọng tuổi trẻ (nhạc sĩ Vũ Hoàng), Bài ca đất phương Nam (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ). Ảnh: Ban tổ chức
Chương trình có một số màn kết hợp giai điệu rock với các nhạc cụ dân tộc. MC Thái Thùy Linh nói: "Rock không chỉ là gào thét, gầm rú mà có thể uyển chuyển, nhẹ nhàng". Ảnh: Ban tổ chức
Khán giả xem show trải dài nhiều lứa tuổi, từ 8x, 9x đến gen Z. Từ đầu đến cuối chương trình, họ giữ lửa, liên tục cổ vũ các nghệ sĩ. Khi chương trình gặp sự cố âm thanh, họ hát chay cùng ca sĩ. Ảnh: Ban tổ chức
Trước đó, ban tổ chức phát miễn phí 20.000 vé mời cho nhiều đơn vị. Khoảng hơn 10.000 khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long xem đêm diễn. Ảnh: Ban tổ chức
Hà Thu