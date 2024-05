Bức tường hoa hồng bao quanh nhà người phụ nữ Việt ở Mỹ

Bức tường rào hoa hồng sinh trưởng mạnh nhất. Năm đầu hồng mới bắt đầu lên giàn, năm sau đã phủ gần kín. Đến nay vào năm thứ ba, hoa đã kết thành thảm cao gần 2 mét, dài hơn 20 mét. Hàng nghìn bông chen nhau đua nở, nặng trĩu, quét xuống đất và không có một chiếc lá đốm đen, sâu rệp.

Bức tường có 12 giống hồng leo của David Austin, gồm các loại: Eden, Pretty in Pink, White Eden, Jasmina, Colette, Spirit of Freedom, The Generous Gardener, Shropshire Lad, James Galway, Strawberry Hill, Wollerton Old Hall, The Wedgwood.