Bức tranh vùng quê Hậu Giang

Tuấn Anh còn thích chụp mảng ảnh làng nghề, khắc họa cuộc sống chân thật của người dân, như nghề hầm than tại xã Tân Thành, TP Ngã Bảy. Nghề truyền thống này có cách đây 30-40 năm, do các thế hệ trước để lại. Công việc trải qua nhiều công đoạn để sản xuất được mẻ than như mua củi, đem củi vào lò, chụm lò và xuất than. Công việc nặng nhọc, lấm lem quần áo nhưng bù lại người dân có nguồn thu nhập ổn định.