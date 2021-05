Bức tranh thiên nhiên độc bản tại Park Hyatt Phu Quoc Residences

Các dinh thự nghỉ dưỡng Park Hyatt Phu Quoc Residences nằm trong thế đất "ỷ sơn hướng hải", hội tụ vượng khí cho gia chủ. Theo quan niệm người xưa, núi non quản về sức khỏe và tư chất, phẩm chất tốt đẹp của những người trong gia đình; thủy thiên về tài vận, tài lộc của chủ nhân khi sống trên khu đất ấy. Hơn nữa, thế nhìn sông tựa núi mang lại cảm giác được bao bọc, an toàn. Sự hòa hợp của núi và biển sẽ đem lại đại cát, hanh thông, thành đạt cho gia đình chủ nhân.

Việc khơi nguồn và dẫn mạch nước tự nhiên tuôn chảy từ khu rừng già trên núi Ra Đa xuống hồ nước ngọt ở trung tâm dự án không chỉ lưu giữ thuộc tính nguyên bản của vùng đất, mà còn tạo ra thế "minh đường thủy tụ" đắc địa cho dự án. Theo quan niệm triết học phương Đông, địa thế này có ý nghĩa lớn với cuộc sống và sự phát triển của gia đình. Sự hiện diện của nước biểu trưng cho phúc khí, cho điềm tốt lành và may mắn đến với gia đình khi an cư tại một nơi chốn mới. Đây cũng là lý do mà nhiều gia đình chọn việc bố trí hồ nước hoặc hồ phun nước phía trước nhà.