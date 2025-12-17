Bức tranh tài chính của Hạ tầng Gelex trước IPO

Hạ tầng Gelex ghi nhận quy mô tài sản 41.396 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.355 tỷ đồng, hoàn thành 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý III, hầu hết các hạng mục tài sản của doanh nghiệp đều tăng trưởng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 358% lên 2.009 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn tăng 104% lên 1.651 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đạt 9.999 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu cho thấy hơn 60% đến từ mảng vật liệu xây dựng với 6.292 tỷ đồng; mảng cho thuê bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 3.201 tỷ đồng; cung cấp nước đạt 656,7 tỷ đồng.

Năm 2025, Hạ tầng Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.445 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.925 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu và 70,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Hạ tầng Gelex hiện quản lý đầu tư lĩnh vực khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng và nước sạch. Ảnh: Hạ tầng Gelex

Xét về sức khỏe tài chính, Hạ tầng Gelex duy trì cơ cấu vốn ở mức an toàn. Tại ngày 30/9, vốn chủ sở hữu đạt 18.246 tỷ đồng, nợ vay 12.539 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ khoảng 0,7 lần. Công ty nắm giữ 3.408 tỷ đồng tiền và tương đương tiền; tỷ lệ thanh toán hiện hành đạt 1,4 lần, thanh toán nhanh ở mức 1 lần. Dòng tiền EBITDA hằng năm trên 5.000 tỷ đồng, hỗ trợ tốt cho khả năng trả nợ và chi phí lãi vay.

Theo CTCP Chứng khoán Vietcap, khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Hạ tầng Gelex được đánh giá tích cực, do quý IV thường là giai đoạn ghi nhận kết quả cao nhất trong năm. Doanh thu từ mảng bất động sản và gạch ốp lát của Viglacera dự kiến tiếp tục khả quan nhờ thị trường bất động sản cải thiện.

Bên cạnh đó, mảng nước sạch tại Nước sạch sông Đà được dự báo tăng trưởng nhờ sản lượng và giá bán cùng tăng. Doanh nghiệp này đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt giá bán buôn nước sạch sinh hoạt năm 2025 ở mức 7.767 đồng mỗi m3, chưa bao gồm VAT.

Với danh mục đầu tư đa dạng, sở hữu nhiều tài sản hạ tầng chiến lược và nền tảng tài chính ổn định, Hạ tầng Gelex được đánh giá có dư địa tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030, khi nhiều dự án quy mô lớn dự kiến được triển khai.

Liên quan đến kế hoạch IPO, Hạ tầng Gelex mới đây đã công bố hướng dẫn nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Doanh nghiệp dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 28.000 đồng mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 2.800 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 8.900 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 31/12. Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia và đặt cọc từ ngày 4/12 đến 16h ngày 23/12.

Hạ tầng Gelex bước vào giai đoạn IPO trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô tài sản mở rộng và các dự án trọng điểm liên tục được triển khai. Với vai trò trụ cột trong mảng hạ tầng của Tập đoàn Gelex, những yếu tố này góp phần tạo nên sức hút cho thương vụ, nhiêu nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp sau khi lên sàn.

Minh Ngọc