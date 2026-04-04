Bức tranh đắt nhất trong lịch sử hội họa Ấn Độ

Tác phẩm ''Yashoda và Krishna'' của họa sĩ Raja Ravi Varma được gõ búa 17,9 triệu USD, đạt kỷ lục đấu giá mới cho nghệ thuật Ấn Độ.

Theo ArtNews hôm 3/4, trong phiên của nhà đấu giá Saffronart ở Delhi, tỷ phú Cyrus Poonawall - người sáng lập Viện Huyết thanh Ấn Độ - đã mua bức họa. Mức giá này vượt qua kỷ lục trước đó của tranh Ấn Độ là tác phẩm Untitled (Gram Yatra) với 13,8 triệu USD, được nhà sưu tập Kiran Nadar mua tại buổi đấu giá của Christie's New York năm ngoái.

Tỷ phú Cyrus Poonawall gọi họa sĩ Raja Ravi Varma là ''người tiên phong có ảnh hưởng nhất của nghệ thuật Ấn Độ thời kỳ đầu hiện đại'', coi bức tranh là ''một trong những tác phẩm hoàn thiện nhất của Varma''. Ông cho biết việc mua lại tác phẩm vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, nói sẽ nỗ lực để công chúng sớm được chiêm ngưỡng định kỳ ''bảo vật quốc gia'' này.

Bức sơn dầu ''Yashoda và Krishna'' ra đời khoảng những năm 1890, được Saffronart đấu giá hôm 1/4. Ảnh: Saffronart

Theo nhà đấu giá, tác phẩm được Raja Ravi Varma sáng tác vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của ông. Bức vẽ thể hiện trình độ bậc thầy trong hội họa sơn dầu và cách khắc họa tự nhiên các vị thần Ấn Độ.

Trong tranh, họa sĩ diễn giải chủ đề tình mẫu tử mang tính phổ quát, thông qua các nhân vật thần thoại. Ông vẽ thần Krishna ôm phía sau người mẹ Yashoda, lúc bà đang vắt sữa bò. Tờ The Hindu phân tích những nét vẽ của danh họa cùng các gam màu nhẹ nhàng mở ra một khung cảnh yên tĩnh, gần gũi, thể hiện sự che chở.

Ông Ashish Anand - Giám đốc điều hành của công ty nghệ thuật DAG, Ấn Độ - cho rằng kết quả đấu giá thể hiện chiều sâu của học thuật và niềm tin vào những sáng tác có tầm vóc trong lịch sử nghệ thuật. Bà Minal Vaziran - Chủ tịch, đồng sáng lập Saffronart - nhận định: ''Các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại luôn biết cách khẳng định giá trị vượt thời gian. Chúng không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với thị trường mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cộng hưởng văn hóa và cảm xúc bền vững của nghệ thuật Ấn Độ''.

Raja Ravi Varma (1848-1906) là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất Ấn Độ, được biết đến với những bức sơn dầu miêu tả các nhân vật thần thoại của đất nước. Một số nhân vật nữ ở tranh của ông như Shakuntala, Sita, Damayanti, Draupadi có ảnh hưởng lâu dài, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Phương Linh (theo ArtNew, The Hindu)