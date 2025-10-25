Bức tranh chỉ một màu xanh được đấu giá 21 triệu USD

PhápTranh đơn sắc màu xanh lam của họa sĩ người Pháp Yves Klein được bán giá 21 triệu USD trong phiên đấu giá của Christie's.

Nhà đấu giá Christie's thông báo bức tranh có tên California cao gần 2 m, rộng 4 m của họa sĩ người Pháp Yves Klein đã được một nhà sưu tập tư nhân mua với giá 21 triệu USD hôm 23/10. Đây là mức giá cao nhất cho một bức họa của Klein bán ra tại Pháp.

Tác phẩm "California" của họa sĩ người Pháp Yves Klein trưng bày trong nhà đấu giá Christie's ở Paris ngày 3/10. Ảnh: AFP

Ông vẽ bức California đầu năm 1961, ngay trước chuyến đi đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng tới Mỹ để tổ chức triển lãm tại New York và Los Angeles.

Klein, người qua đời năm 1962 khi mới 34 tuổi, được cấp bằng sáng chế cho màu xanh lam đặc biệt gọi là Xanh Klein Quốc tế (IKB) mà ông tạo ra từ hỗn hợp nhựa tổng hợp, sơn màu lì và chất nhuộm.

Theo Christie's, sắc xanh trong tất cả tác phẩm của Klein đều khác nhau, đem lại cảm giác về "không khí và bản chất hoàn toàn khác biệt". Trong bức California, ông đã gắn sỏi nhỏ lên bề mặt tranh, khiến người ta liên tưởng đến đáy biển dưới đại dương xanh thẳm.

Đây không phải lần đầu tác phẩm của Klein được bán giá cao. Năm 2013, tác phẩm điêu khắc hình bông hoa, làm từ bọt biển màu xanh lam đính trên thân kim loại và đế bằng đá, đã được bán với giá 22 triệu USD tại nhà đấu giá ở Sotheby's ở New York.

Hồng Hạnh (Theo AFP)