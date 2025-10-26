Bức tranh bị lãng quên của Picasso trị giá 32 triệu euro

PhápTranh Picasso vẽ người tình Dora Maar được bán giá 32 triệu euro (37 triệu USD, gần 978 tỷ đồng) sau hơn 80 năm không xuất hiện trước công chúng.

Theo AP, nhà đấu giá Drouot chào bán bức Bust of a Woman in a Flowery Hat (Tranh bán thân của người phụ nữ đội mũ hoa) của danh họa Picasso tại Paris ngày 24/10. Đại diện ban tổ chức không tiết lộ người mua, cho biết doanh thu vượt xa kỳ vọng ban đầu là tám triệu euro. Tuy không phải tranh Picasso đắt nhất, đây là tác phẩm nghệ thuật được trả giá cao nhất tại Pháp trong năm nay.

Tác phẩm "Bust of a Woman in a Flowery Hat" có kích thước 80 cm x 60 cm, thuộc loạt tranh "Woman in a Hat" (Phụ nữ đội mũ) của Picasso. Ảnh: Reuters

Picasso hoàn thành bức vẽ vào tháng 7/1943 trong giai đoạn Đức Quốc xã chiếm đóng Paris. Sau đó, ông chỉ trưng bày tác phẩm vài lần bên ngoài xưởng vẽ trên phố Rue des Grands Augustins, Paris. Tháng 8/1944, một nhà sưu tầm tư nhân người Pháp mua tranh.

Từ đó, bức chân dung nằm yên trong bộ sưu tập của gia đình đến khi những người thừa kế quyết định bán đi. Họ yêu cầu không công khai danh tính. Tác phẩm bắt đầu gây chú ý sau khi truyền thông đưa tin về vụ đấu giá hồi tháng 9. Trước đó, mọi người chỉ biết sự tồn tại của tranh qua một tấm ảnh đen trắng chụp nó trước lúc bán, xuất hiện trong một quyển catalog nghệ thuật.

Trò chuyện với AP, chuyên gia về Picasso - bà Agnès Sevestre-Barbé - cho biết ngạc nhiên trước sự sống động của tranh. "Chúng ta có tác phẩm giống hệt lúc nó rời xưởng vẽ. Bức chân dung vẫn chưa được quét sơn bảo vệ. Điều này có nghĩa nó đã được giữ nguyên toàn bộ chất liệu gốc, giúp người xem có thể cảm nhận tất cả sắc màu, dải sắc độ". Bà cũng cho rằng tác phẩm có tầm quan trọng lớn về mặt lịch sử và nghệ thuật, nhất là khi công chúng không được chiêm ngưỡng tác phẩm suốt hơn 80 năm qua.

Pablo Picasso và Dora Maar. Ảnh: Man Ray

Theo Guardian, Picasso vẽ chân dung nhiếp ảnh gia Dora Maar vào thời điểm chuyện tình họ sắp kết thúc. Cả hai gặp nhau vào cuối năm 1935 khi bà 28 tuổi, còn ông 54 tuổi. Khi đó, họa sĩ đang trong mối quan hệ với bà Marie-Thérèse Walter - người có với ông một con gái tên Maya. Cả hai vẫn qua lại trong những tháng ngày ông sống cùng Maar.

Khoảng chín năm bên nhau, Dora Maar trở thành "nàng thơ" của Picasso trong nhiều tác phẩm, đồng thời xây dựng sự nghiệp riêng - nhiếp ảnh gia theo trường phái siêu thực. Phong cách chụp ảnh của bà được cho ảnh hưởng lối vẽ của ông suốt thời gian họ yêu. Khi vẽ Maar, ông hầu như khắc họa bà là một người đau khổ, hay rơi nước mắt, chẳng hạn như trong bức La Femme qui pleure (Người đàn bà khóc, 1937).

Với Bust of a Woman in a Flowery Hat, Guardian nhận xét chủ thể có dáng vẻ dịu dàng, màu sắc rực rỡ hơn những tác phẩm trước. Tuy nhiên, gương mặt của bà trông khốn khổ. Theo trang tin, thời điểm đó Dora Maar đã biết Picasso, khi ấy 61 tuổi, có ý định bỏ bà để đến với nhân tình trẻ hơn - họa sĩ Françoise Gilot, 21 tuổi. Sau khi ông rời đi, Dora Maar ngày càng sống khép kín cho đến lúc qua đời ở tuổi 89.

Pablo Picasso (1881-1973) là nhà họa sĩ, điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Picasso gây tiếng vang với các tác phẩm như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số tranh của ông nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới gồm Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette, Garçon à la pipe. Hiện bức có giá cao nhất trong di sản của ông là Les Femmes d'Alger, được gõ búa 174,9 triệu USD năm 2015.

Hôm 26/9, Buste de femme - một bức tranh khác về Dora Maar - được Christie's Hong Kong bán với giá 196 triệu HKD (khoảng 25,2 triệu USD), vượt xa mức ước tính từ 86 đến 106 triệu HKD.

