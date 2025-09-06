Bức thư tình người chồng thời Đường gửi vợ

Nhiều người xúc động khi đọc những dòng tâm nguyện người đàn ông thời Đường dành cho vợ, cách đây hơn 1.100 năm.

Câu chuyện liên quan cổ vật thu hút nhiều bình luận khi trang Shanxi News đăng trên Weibo cuối tháng 8, dịp Thất tịch - ngày lễ Tình nhân theo phong tục truyền thống của người Hoa. Năm 1986, để phối hợp tu sửa chùa Pháp Môn tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đoàn khảo cổ khai quật khu vực chân tháp của chùa, tìm thấy cung điện dưới lòng đất.

Một năm sau, cánh cửa cung điện được mở ra, các nhà khảo cổ phát hiện xá lợi Đức Phật (xương ngón tay Đức Phật) cùng hơn 2.000 cổ vật thời Đường, trong đó có tấm trang trí hình bông hoa. Tháo lớp đồng bên ngoài, giới khảo cổ nhận ra lớp gỗ bên trong khắc tâm nguyện của người thợ tên Thôi Khánh Khả.

Bảo vật trang trí trong cung điện dưới lòng đất. Ảnh: Shufa Zazhi

Những dòng chữ được khắc năm 871, trong đó Thôi Khánh Khả không cầu mong giàu có, thăng quan tiến chức mà gửi gắm tới vợ: "Đệ tử Thôi Khánh Khả kiếp sau nguyện được sống cùng Tào Thị". Ngoài ra, người thợ cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thoát. Thôi Khánh Khả cũng khắc lời nguyện cầu điều tốt đẹp cho chúng sinh.

Cổ vật được đặt trên đỉnh của cung điện dưới lòng đất với mục đích trang trí, thể hiện sự tôn kính Đức Phật. Chất liệu chính gồm bạc, gỗ, đồng, đường nét kết hợp tinh hoa của văn hóa Phật giáo với các ngành nghề thủ công thời Đường. Tác phẩm được xếp vào danh sách bảo vật quốc gia Trung Quốc, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng chùa Pháp Môn.

Hoa văn trang trí bằng bạc. Ảnh: Shufa Zazhi

"Bức thư tình được phát hiện sau hơn 1.100 năm" làm nhiều người xúc động vì tình nghĩa, sự lãng mạn của người xưa. Khán giả viết trên Weibo: "Một thiên niên kỷ, tâm nguyện của ông ấy chắc thành hiện thực rồi nhỉ?".

Theo ghi chép trong sử sách, tên gọi chùa Pháp Môn do vua Đường Cao Tổ Lý Uyên đặt, ông là hoàng đế khai quốc triều Đường, trị vì từ năm 618 đến 626. Pháp Môn tự là thánh địa Phật giáo quan trọng thời Đường. Sau khi được khai quật năm 1987, xá lợi từng được tôn trí để Phật tử chiêm bái tại các chùa ở Thái Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan.

Như Anh (theo Shanxi News)