Bức thư tình mùa đông

Nếu trong thời điểm này có thể tìm được một tri kỷ và cùng bắt đầu sánh bước trên những cung đường về sau thì sẽ rất ấm cúng đây.

Mình sinh ra và lớn lên ở TP HCM, tuy là người Sài Gòn nhưng có chút gốc miền Bắc (do dòng họ vào đây định cư từ lâu) và quê ngoại ở Đồng Nai. Mình ở với gia đình nhưng từ nhỏ mọi người đã thường xuyên đi công tác xa nên ít có thời gian bên người thân, vì thế dần dần hình thành một tính cách khá tự lập, ít nói và hơi hướng nội. Sau những trải nghiệm và thăng trầm của cuộc sống, cho tới hiện tại, tính cách và nhận thức của mình đã dần thay đổi theo thời gian dù "tố chất" bướng vẫn còn tồn tại.



Từ nhỏ mình đã có sở thích đam mê với hội họa, mỹ thuật (vẽ vời các kiểu), có lẽ vì vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mình đã chọn theo học bên design và cho tới giờ vẫn giữ công việc là một designer. Tính chất công việc đôi lúc stress và gây "ức chế" nhưng cũng vì thế mà giúp cho cái tôi được rèn giũa theo thời gian và kinh nghiệm làm việc, góp phần hình thành nên tính cách tôi như bây giờ.



Do ảnh hưởng của môi trường sống lúc nhỏ nên sở thích của mình đa số chỉ là những hoạt động trong nhà như xem phim, nghe nhạc, đôi lúc chơi game một chút, đọc sách. Lớn hơn lại có đam mê với nhạc cụ (dù trước đây cứ thấy nó tẻ nhạt) nên những lúc rảnh rỗi thì tập đàn, tập hát tra tấn lỗ tai của bé cún ở nhà. Sau thời gian đại dịch Covid, mình lại hình thành thêm sở thích đi du lịch và đi phượt, có lẽ do tránh dịch và bị lockdown nên sở thích đã đột ngột thay đổi. Được đi đây đó, tới những địa danh mới, tiếp xúc những con người mới với những văn hóa mới là một điều sâu sắc mình nghiệm ra sau thời gian bị giãn cách. Có lẽ hơi muộn nhưng vẫn hơn là không. Cảm giác được đi qua những cung đường, nhìn ngắm những cảnh vật từ thiên nhiên mà ở thành phố xô bồ không bao giờ có được là một cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời (hoặc có thể đó chỉ là cảm xúc cá nhân). Những khoảnh khắc/cảm xúc đó nếu được chia sẻ cùng tri kỷ thì có lẽ sẽ là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ để sau này có thể flex với con cháu.



Trừ những lúc dễ "tức cảnh sinh tình" như vậy, bình thường tính cách mình lại khá điềm đạm dù là trong công việc hay giao tiếp. Dù mình không theo một đạo giáo nào nhưng luôn thích tiếp thu những triết lý sống tốt đẹp của các tôn giáo và lấy những điều đó làm châm ngôn sống. Mọi chuyện nên dung hòa, một sự việc nếu là thiên về hướng nào quá cũng là không nên, cảm xúc và lý trí nên cân bằng khi muốn giải quyết vấn đề nào đó. Dù quan niệm là thế nhưng đó cũng chỉ là mục tiêu sống tôi hướng đến, đôi lúc vẫn để cảm xúc chi phối để rồi gây ra một số sai lầm và tiếc nuối. Nhưng có lẽ phải có những sai lầm và tiếc nuối đó thì bản thân mới trưởng thành hơn được, giúp mang lại những điều tốt đẹp hơn cho mình và những người bên cạnh.

Sau những thăng trầm cuộc sống, mỗi một mối quan hệ bắt đầu và kết thúc, mỗi một người đến rồi đều để lại những ký ức và những kỷ niệm với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, hạnh phúc - đau lòng, gục ngã và đứng lên, sau một mối tình lại là một bài học và trải nghiệm cho bản thân, giúp mình khắc phục những khuyết điểm lớn, nhìn lại những điểm tốt và không tốt, rồi dần hình thành nên con người mình như hiện tại.



Cuộc sống vô thường, có duyên gặp nhau là điều không dễ, đến được với nhau thì lại càng rất khó, không nên chỉ vì những suy nghĩ nông nỗi nhất thời mà gây ra những điều khiến mối quan hệ đi đến kết thúc. Trong tình yêu có lẽ điều duy nhất giúp cho mối quan hệ của đôi bên luôn "giữ lửa" và bền vững theo thời gian là sự nỗ lực đến từ cả hai, còn thương yêu và trân trọng nhau thì luôn còn tương lai cho cả hai, chuyện chỉ thật sự "rời bỏ" khi chúng ta buông tay. Hy vọng không từ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta từ bỏ hy vọng, khi đã nỗ lực hết mình thì dù kết quả có ra sao chúng ta cũng sẽ không chỉ còn lại những tiếc nuối. Duyên do trời, phận do mình.



