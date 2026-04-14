Bức thư tay giúp khách Việt xin được visa Nhật 3 năm

Anh Thắng Nguyễn chia sẻ bí quyết sử dụng bức thư cá nhân hóa để thuyết phục Lãnh sự quán cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thay vì chỉ dùng hồ sơ tài chính thuần túy.

Sau khi xin thành công visa nhập cảnh nhiều lần (multi) vào Nhật Bản thời hạn 3 năm để du lịch dịp 30/4, anh Thắng Nguyễn, một khách du lịch tại Hà Nội đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, đã chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ.

Quy trình xin visa loại này gồm các bước: chuẩn bị hồ sơ cá nhân trước 2-3 tháng như công việc, tài chính và tài sản. Người xin visa cần hoàn thiện tờ khai, lịch trình, đặt vé máy bay, khách sạn và viết thư đính kèm trước khi nộp tại các đơn vị ủy thác của Lãnh sự quán Nhật Bản.

Thời gian xét duyệt thường kéo dài từ 7 đến 8 ngày làm việc. Từng có kinh nghiệm đi Mỹ và một số quốc gia châu Âu, anh Thắng nhận định bức thư giải trình đính kèm hồ sơ là yếu tố then chốt quyết định kết quả việc cấp visa multi.

Bức thư cần súc tích, ngắn gọn trong khoảng một trang A4. Nội dung thư cần được xây dựng chặt chẽ với bốn phần chính, bao gồm giới thiệu bản thân và nghề nghiệp, lý do chọn Nhật Bản làm điểm đến thay vì các quốc gia khác, kế hoạch nhập cảnh chi tiết trong thời gian tới và cuối cùng cam kết tuân thủ đúng mục đích du lịch.

Theo anh, Lãnh sự quán ưu tiên những hồ sơ mang tính cá nhân hóa cao thay vì sử dụng văn mẫu hoặc các công cụ trí tuệ nhân tạo. Trong thư, Thắng kể có quá trình tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản từ nhỏ qua các bộ truyện tranh như One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, từng theo học tiếng Nhật thời sinh viên. Kết hợp với lịch sử đã nhập cảnh Nhật Bản trong chuyến công tác năm 2024 dưới dạng visa đoàn, đây là cơ sở logic để anh trình bày nguyện vọng xin cấp thị thực nhiều lần.

"Tôi mong muốn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm Nhật Bản qua các mùa khác nhau - tham gia các lễ hội mùa hè với pháo hoa, ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân, chiêm ngưỡng núi tuyết vào mùa đông và viếng thăm các đền chùa cổ kính đại diện cho di sản văn hóa của quốc gia", trích một phần thư của Thắng.

Từ định hướng đó, nam du khách đưa ra lộ trình tái nhập cảnh dự kiến một cách cụ thể, bao gồm chuyến đi vào mùa hè, mùa đông năm 2026 và mùa hoa anh đào năm 2027.

Về tiêu chí chứng minh tài chính, anh Thắng nhận xét tính minh bạch và sự ổn định của dòng tiền được đánh giá cao hơn tổng khối lượng tài sản sở hữu. Thực tế, hồ sơ của anh không đính kèm giấy tờ chứng minh sở hữu bất động sản. Sổ tiết kiệm nộp kèm cũng ở mức 200 triệu đồng, thấp hơn mức 300 triệu đồng thường được các đơn vị dịch vụ khuyến nghị. Điểm tựa tài chính của bộ hồ sơ nằm ở bản sao kê tài khoản ngân hàng thể hiện nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng.

Ông Nguyễn Cảnh Linh, Trưởng phòng visa của Top Ten Travel, đồng tình về sự quan trọng của bức thư đính kèm.

"Nó là điểm cộng cho bộ hồ sơ mạnh, đem đến hy vọng được cấp visa multi dài hạn và có thể cứu cánh cho bộ hồ sơ yếu", ông Linh nói, nhấn mạnh đây là cơ hội để du khách có thể trình bày những thế mạnh của mình, qua đó thuyết phục người xét duyệt.

Theo ông Linh, phần lý do muốn xin visa multi "hay và phù hợp" nên khả năng được cấp visa multi 1-3 năm khá cao.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Nhật Bản là quốc gia hút khách Việt xuất ngoại nhiều thứ hai trong năm 2025 với 635.000 lượt (tính hết tháng 11/2025), chiếm 10% lượng khách Việt xuất ngoại cả năm. Hiện tại, Nhật Bản đang vào mùa hoa anh đào đẹp nhất năm, hoa sẽ nở dần từ phía nam lên phía bắc.

Hoài Anh