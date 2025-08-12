Bức hình trước khi chết của du khách gây ám ảnh gần 40 năm

Charles Gibbs, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã, đã để đam mê lấn át lý trí khi nỗ lực ghi lại khoảnh khắc ấn tượng kết thúc bằng cái chết của chính anh.

Ngày 25/4/1987, nhiếp ảnh gia Charles Gibbs, 40 tuổi, cùng vợ Glenda đến khám phá Vườn quốc gia Glacier ở bang Montana, Mỹ. Khoảng 17h, khi sắp kết thúc chuyến đi, Charles nhận thấy mình có cơ hội chụp những bức ảnh để đời khi phát hiện một gấu mẹ và ba gấu con ở trên sườn núi Elk.

Tuy nhiên, ông không biết đây sẽ là những bằng chứng rùng rợn về cái chết của mình và được nhắc lại hàng chục năm sau đó.

Đam mê chụp ảnh động vật hoang dã thôi thúc Charles tiến gần đàn gấu. Sau này, khi phân tích lại máy ảnh, người ta phát hiện một bức ảnh cho thấy con gấu mẹ đang nhìn thẳng vào Charles.

Bức ảnh con gấu mẹ nhìn về phía Charles. Ảnh: Daily Star

Bức ảnh cuối cùng còn đáng sợ hơn khi được chụp ở khoảng cách khoảng 45 m, ghi lại cảnh gấu mẹ và ba con đang lao về phía ông. Trong nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân, Charles chạy xuống núi và trèo lên một cây nhưng vô ích.

Con gấu mẹ nghĩ ông là mối đe dọa với đàn con nên đã kéo Charles xuống khỏi cây, cắn và cào xé. Charles thoát ra được một lúc, để lại vệt máu dẫn đi khoảng 15 m, nhưng rồi bị gấu đuổi kịp, quật ngã và giết chết.

Con gấu này nặng khoảng hơn 180 kg và khi gấu xám bảo vệ con non, chúng hoàn toàn không khoan nhượng. Sau khi điều tra, giới thắc mắc vì sao Charles không dùng súng bắn tự vệ. Tuy nhiên, bà Glenda giải thích điều đó hoàn toàn hợp lý vì Charles yêu gấu xám và sẽ không bao giờ nghĩ tới việc để ba con non mất mẹ.

Bức ảnh cuối cùng của Charles cho thấy con gấu mẹ dẫn đàn con tiến về phía anh. Ảnh: Daily Star

Khi tìm thấy thi thể, phó giám đốc vườn quốc gia khi ấy - Alan O'Neill - nhận định Charles "biết rõ mình đang làm gì". Trong trường hợp này, con người chính là kẻ xâm nhập.

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, Mỹ ghi nhận khoảng 97 ca tử vong do gấu, trong đó khoảng 71 ca xảy ra ở môi trường hoang dã hoặc gần các công viên bang hoặc công viên quốc gia. Công viên quốc gia Glacier là nơi có nhiều vụ nhất với 10-12 ca tử vong kể từ cuối thập niên 1960, bao gồm vụ của Charles Gibbs.

Tính từ năm 2001, công viên này đã có khoảng 20 trường hợp bị thương do gấu. So với hàng trăm triệu lượt khách đến tham quan, số vụ tấn công ở GNP vẫn ở mức rất thấp.

Hoài Anh (Theo Daily Star)