Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh của Anh

Bức "Mắt cá" - chụp chân dung ngư dân ở Hội An - giúp một tay máy không chuyên đoạt giải cao nhất cuộc thi nhiếp ảnh tại London, Anh.

Theo Yahoo, tác phẩm của Sophia Spurgin, một giáo viên nghỉ hưu, đã vượt qua hơn 14.500 bức ảnh để thắng cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026. Tại buổi lễ hôm 15/3, bà nhận thưởng 3.000 bảng (hơn 100 triệu đồng), được quy ra quyền lợi mua thiết bị từ ban tổ chức. Ảnh trưng bày ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) của Birmingham đến hết ngày 17/3.

Tác phẩm ghi lại cảnh một ngư dân cầm hai con cá đưa lên trước mắt, phía sau ông là một tấm lưới. Tác giả Sophia Spurgin cho biết chụp bức ảnh trên một chiếc thuyền ở Hội An. "Trước đó, tôi đã bấm máy khi ông đánh bắt cá, và đây là khoảnh khắc vui vẻ khép lại buổi chụp hình", bà nói.

Bức "Fish Eyes" (Mắt cá). Ảnh: Sophia Spurgin

Ban giám khảo nhận xét bức ảnh gây ấn tượng với người xem bởi cách sắp xếp đối xứng: Hai con cá được đặt trùng vị trí đôi mắt của ngư dân, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Tên tác phẩm cũng được chơi chữ tinh tế, góp phần biến một khoảnh khắc du lịch bình thường thành bức ảnh đáng nhớ.

Sophia Spurgin là thành viên Bishop's Stortford Camera Club - một câu lạc bộ nhiếp ảnh tại Anh. Bà tích cực tham gia nhiều cuộc thi, từng được Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoàng gia trao chứng nhận uy tín. Bà thường chụp các chủ đề đời thường, thiên nhiên.

Trong cuộc thi, tác phẩm được chia thành các hạng mục: Hành động, Ban đêm/ánh sáng thấp, Chim, Sáng tạo, Sự kiện, Phong cảnh, Cận cảnh, Chân dung, Đường phố, Du lịch, Động vật hoang dã. Ngoài ra, ban tổ chức có thêm giải Tài năng trẻ và giải khán giả bình chọn. Bức Fish Eyes đứng đầu hạng mục Du lịch và giành giải nhất chung cuộc. Ngoài ra, bà có bức Fighting Foxes in the Rain đứng đầu hạng mục về động vật hoang dã.

Cuộc thi do một nhà phân phối thiết bị chụp ảnh lớn ở London tổ chức từ năm 2024, dành cho mọi đối tượng, từ nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến chuyên nghiệp trên thế giới. Đây là sân chơi miễn phí, hướng đến việc phát hiện tài năng, khuyến khích sáng tạo và tạo cơ hội để các tác giả được công nhận rộng rãi.

Tác phẩm của Louise Norris xếp thứ nhất ở hạng mục chụp các loài chim. Ảnh: Louise Norris

Năm nay, cuộc thi nhận bài từ 15/10/2025 đến 21/1/2026, thu hút 14.500 tác phẩm. Lễ trao thưởng và triển lãm các bức ảnh thắng giải diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) ở Birmingham, tổng giá trị giải thưởng là 10.000 bảng (khoảng hơn 13.000 USD).

Bức ảnh chụp một nhà hàng nổi ở London, xếp đầu ở hạng mục phong cảnh. Ảnh: Colin Page

Hà Thu (theo Yahoo, DCW)