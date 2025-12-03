Bức ảnh trở thành biểu tượng trong vụ cháy chung cư Hong Kong

Bức ảnh người đàn ông gào thét vì vợ mắc kẹt trong cụm chung cư đang cháy như đuốc ở Hong Kong đã trở thành biểu tượng của thảm họa.

Chiều 26/11, ông Wong, 71 tuổi, chuẩn bị đến trường học đón cháu gái. Thông thường vợ chồng ông thay phiên nhau đi bộ từ khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ đến trường đón cháu.

Sau khi rời khỏi căn hộ, ông Wong nhận thấy xảy ra hỏa hoạn tại một trong 8 tòa nhà của cụm chung cư này. Đến lúc ông quay về, ngọn lửa đã lan đến các tầng giữa của tòa chung cư mà vợ chồng ông sinh sống.

"Vợ tôi đang ở trong đó", ông hét lên, chỉ về phía ngọn lửa đang bao trùm tòa nhà.

Ông Wong gào thét trước cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong đang bốc cháy hôm 26/11 vì vợ ông mắc kẹt bên trong. Ảnh: Reuters

Tròn một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa rõ tung tích và được liệt vào danh sách 30 người đang mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948.

Cảnh ông Wong giơ hai tay lên gào khóc, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ và hoảng loạn, phía sau là cụm chung cư đang bốc cháy như đuốc đã được phóng viên Tyrone Siu của Reuters ghi lại, được chia sẻ rộng rãi và trở thành bức ảnh biểu tượng trong thảm họa này.

Siu cho biết khoảng một giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, anh đến hiện trường và thấy ông Wong bên vệ đường với vẻ đau thương tột độ. "Đó là bức ảnh mà khi nhìn vào bạn lập tức hiểu ngay mọi thứ. Dù đến từ đâu trên thế giới bạn cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và đau đớn mà ông Wong đang trải qua", Siu nói.

J Wong, con trai của vợ chồng ông Wong, cho biết anh muốn kể câu chuyện của gia đình mình nhằm góp phần vào quá trình chữa lành sau thảm họa.

"Ngày đầu tiên, tất nhiên bố tôi không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra", Wong nói, thêm rằng khi nhìn thấy đám cháy và tình trạng tòa nhà, ông Wong đã biết vợ mình lành ít dữ nhiều.

Theo J Wong, sau khi đám cháy bùng lên, mẹ anh có gọi cho bố và hai người trò chuyện khoảng một phút. Anh từ chối tiết lộ nội dung cuộc gọi. "Ngay sau cuộc trò chuyện đó, gia đình tôi không còn liên lạc với mẹ được nữa", anh nói.

Ông Wong từng làm quản đốc trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu, và cũng là thợ điện, thợ sửa ống nước. Ông từng lo lắng về những rủi ro khi cải tạo tòa nhà nên đã tháo bỏ các tấm xốp che cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm, người con trai cho biết.

"Dù biết rõ rủi ro, nhưng có làm gì đi nữa bố tôi cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra", J Wong cho hay.

Ông Wong có lúc ngã gục xuống vỉa hè khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Khi đêm xuống, một cảnh sát mang đến cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.

"Tôi sẽ đến tìm bà", ông nhìn lên tòa nhà và lẩm bẩm như đang nói với vợ.

Huyền Lê (Theo Reuters)