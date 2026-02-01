'Bữa tối nghìn tỷ USD' của CEO Nvidia với loạt tỷ phú bán dẫn Đài Loan

CEO Jensen Huang của Nvidia tổ chức bữa tối tại một nhà hàng đậm nét hoài cổ, với khách mời gồm nhiều tỷ phú bán dẫn của Đài Loan như Chủ tịch TSMC, Foxconn, Quanta Computer.

Bữa tiệc tối được tổ chức ngày 31/1, theo Reuters và Taiwan News. Sự kiện được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) gọi là "bữa tối nghìn tỷ USD", tính theo mức vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp tham dự.

Theo SemiVision, công ty phân tích trong ngành công nghiệp bán dẫn, bữa tối được tổ chức tại nhà hàng Đài Loan Brick Kiln Old-Style, tái hiện lại cuộc sống thường nhật thập niên 50-60. Đây là nhà hàng yêu thích của CEO Nvidia Jensen Huang, người di cư sang Mỹ từ thuở nhỏ.

Dù thực đơn tại đây có giá khá bình dân, chỉ khoảng 200-400 USD cho bàn 10 người, giá trị của bữa ăn nằm ở danh sách khách mời đặc biệt. Những doanh nhân được mời ăn tối cùng ông Jensen gồm C.C. Wei - Chủ tịch Tập đoàn TSMC, Young Liu - Chủ tịch Foxconn Technology, Barry Lam - Chủ tịch Quanta Computer, cùng các lãnh đạo cấp cao từ Acer, Asustek, MediaTek, Wistron, Inventec...

"TSMC đang rất tốt. Nhu cầu của chúng tôi tăng mạnh trong năm nay", Jensen nói sau khi chụp ảnh với CEO TSMC. Ông thêm rằng TSMC có thể sẽ tăng công suất lên hơn gấp đôi trong 10 năm tới.

Jensen Huang, CEO Nvidia, chụp ảnh cùng các CEO công nghệ Đài Loan ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 31/1. Ảnh: Reuters

Diễn đàn công nghệ Wccftech nhận định khách mời là những lãnh đạo sản xuất linh kiện thiết yếu nhất trong cuộc đua hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đều thuộc chuỗi cung ứng của Nvidia.

Trong khi đó, SemiVision cho rằng bữa tối này phản ánh thực tế: vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực AI được quyết định bởi thuật toán, và phụ thuộc vào khả năng điều phối chuỗi cung ứng phần cứng phức tạp, đòi hỏi vốn đầu tư lớn và đồng bộ chặt chẽ. Danh sách khách mời cho thấy CEO Nvidia đã quy tụ đầy đủ đại diện từ các khâu sản xuất chip, đóng gói, kiểm thử đến lắp ráp máy chủ AI, Internet...

Ở góc độ kinh doanh, việc xem xét khía cạnh chuỗi cung ứng ở cấp độ "vi mô" là cần thiết, nhằm đảm bảo mọi công đoạn sản xuất diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng với bản thân CEO Nvidia, mối quan hệ này vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh và tài chính, liên quan đến cách ông hành xử với các đối tác Đài Loan trong suốt thời gian qua.

Kể từ khi cuộc đua về cơ sở hạ tầng AI mới chớm, Jensen đã xếp Đài Loan vào danh sách "những khu vực quan trọng nhất thế giới", chủ yếu do sự hiện diện của các đối tác Nvidia.

Việc ông Jensen Huang dành sự chú ý trên truyền thông toàn cầu cho các đối tác như TSMC, Foxconn, Wistron và Quanta, sẽ tạo cảm giác "trách nhiệm", khiến họ cảm thấy cần phải đáp ứng kỳ vọng của Nvidia. So với đối thủ, Jensen có mối quan hệ gần gũi hơn với các công ty Đài Loan, giúp doanh nghiệp tiếp cận các dây chuyền sản xuất mang tính "độc quyền". Đó là lý do với DRAM, NAND, chất bán dẫn và các linh kiện khác, Nvidia không gặp bất kỳ tình trạng thiếu hụt nào.

"Chúng tôi có rất nhiều đối tác ở Đài Loan. Nvidia không thể tồn tại nếu thiếu thị trường này", ông nói.

Bữa tối "nghìn tỷ USD" giải thích lý do Nvidia luôn đi trước một bước trong chuỗi cung ứng AI.

Di cư sang Mỹ từ nhỏ, CEO Nvidia luôn được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt mỗi khi trở lại quê nhà Đài Loan. Truyền thông địa phương cập nhật mọi động thái, gọi ông là "người cha của nhân dân".

Jensen Huang là đồng sáng lập Nvidia (trụ sở tại California) vào năm 1993. Năm ngoái, hãng chip Mỹ trở thành công ty đầu tiên vượt mốc 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường, tiếp đà trở thành trung tâm của cuộc cách mạng AI toàn cầu.

Bảo Bảo (theo Reuters, Taiwan News, Wccftech)