'Bữa tiệc' thời trang của Taylor Swift trong MV mới

Hôm 6/10, Taylor Swift ra mắt MV The Fate of Ophelia - đĩa đơn mở màn trong album mới The Life of a Showgirl. Elle nhận xét tác phẩm đem đến "một bữa tiệc thời trang thịnh soạn", pha trộn nhiều phong cách ở từng thời kỳ.
Trong video dài bốn phút, Taylor đóng nhiều vai, khi cosplay nữ anh hùng trong Hamlet, vận động viên bơi nghệ thuật, lúc lại là huyền thoại nhan sắc của Hollywood. Theo Pagesix, hầu hết trang phục do những nhà mốt hàng đầu thiết kế riêng.
Mở đầu MV, Taylor Swift vào vai Ophelia theo hình ảnh được miêu tả trong tranh năm 1851 của Sir John Everett Millais. Cô diện váy màu ngà của Alberta Ferretti với tay áo loe dài chấm đất, viền váy xếp nếp nhiều tầng. Đại diện nhà mốt cho biết đầm được nhuộm màu trà để đạt được vẻ ngoài vintage phù hợp.
Ophelia là nhân vật trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare, tiểu thư quý tộc trẻ của Đan Mạch, con gái của Polonius, em gái của Laertes và là vợ tương lai của Hoàng tử Hamlet.
Ở phân cảnh tiếp theo, ca sĩ hóa thân thành biểu tượng Hollywood Marilyn Monroe của những năm 1950 trong bộ bodysuit đỏ của Versace, găng tay opera và đai garter đính pha lê, cườm. Cô mang giày cao gót màu hồng ngọc của Jimmy Choo, đội tóc giả bạch kim, đeo trang sức kim cương Lorraine Schwartz.
Taylor (giữa) hóa thân thành ca sĩ chính của một nhóm nhạc nữ theo phong cách của nhóm Ronettes thập niên 1960. Cả ba diện váy yếm đồng bộ của Roberto Cavalli. Đại diện nhà mốt cho biết trang phục được chế tác từ da ánh kim đính kim cương, nối với nhau bằng những vòng kim loại vàng, đính vòng cổ pha lê. Đôi khuyên tai pha lê Jennifer Behr màu sapphire và bộ tóc giả màu nâu giúp hoàn thiện vẻ ngoài của Taylor Swift.
Trong phân cảnh khác, người đẹp diện váy Paolo Sebastian màu bạc dựng phom corset, nhấn bằng họa tiết trái tim và mũi tên đính cườm thủ công ở ngực. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập thời trang Haute Couture Thu Đông 2024 mang tên Nụ hôn của người tình. Trang phục lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu vĩ đại thời xưa, trong đó có Romeo và Juliet, Dante và Beatrice, Cupid và Psyche.
Taylor hóa thân thành vận động viên bơi trong bộ áo tắm xanh ngọc của Area kết hợp mũ đính đá, khăn choàng kim tuyến. Cô đeo vòng cổ Larkspur & Hawk và nhẫn Retrouvaí hình trái tim.
Diện mạo của một vũ công chuyên nghiệp được Taylor thể hiện qua váy làm bằng dây thừng và pha lê vàng của Roberto Cavalli. Ca sĩ phối vòng cổ Joanna Laura Constantine, nhẫn đá quý Sanamama nhiều màu sắc và vòng tay For Future Reference sản xuất giữa những năm 1800.
Trong vai vũ nữ thoát y, cô diện đồ lót kèm mũ lông vũ màu đỏ, phối trang sức đính đá. Trang phục thuộc kho lưu trữ của Bob Mackie - bậc thầy trong làng mốt.
Chiếc váy dự tiệc xuyên thấu đính đá trong cảnh cuối video là tác phẩm của nhà thiết kế Kelsey Randall. Trên Pagesix, Kelsey nói về quá trình thực hiện: "Tôi nhớ đến bộ đồ bó Versace trong chuyến lưu diễn Eras, một bộ đồ mang tính biểu tượng. Tôi chỉ có 13 ngày để may xong cho kịp buổi chụp hình". Taylor phối váy cùng hoa tai Duniya màu hồng morganite, vòng tay tennis kim cương Lizzie Mandler, nhẫn opal và citrine vàng của Jade Ruzzo, Alison Lou.
Video kết thúc bằng hình ảnh gợi nhớ bìa album The Life of a Showgirl, với cảnh Taylor Swift ngâm mình trong bồn tắm. Cô mặc váy lưới ngắn Area, đeo kim cương Zydo Italy. Ca sĩ nói trong chương trình New Heights: "Hình ảnh này phản ánh thực tế cuộc sống của tôi trong chuyến lưu diễn Eras. Một ngày của tôi thường kết thúc bằng cảnh tôi đang ngâm mình trong bồn". Taylor cho biết The Life of a Showgirl không nói về những thứ trên sân khấu mà tập trung vào những việc cô đã trải qua phía sau.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Taylor Swift