'Bữa tiệc' thời trang của Taylor Swift trong MV mới

MV 'The Fate of Ophelia' - Taylor Swift

Hôm 6/10, Taylor Swift ra mắt MV The Fate of Ophelia - đĩa đơn mở màn trong album mới The Life of a Showgirl. Elle nhận xét tác phẩm đem đến "một bữa tiệc thời trang thịnh soạn", pha trộn nhiều phong cách ở từng thời kỳ.

Trong video dài bốn phút, Taylor đóng nhiều vai, khi cosplay nữ anh hùng trong Hamlet, vận động viên bơi nghệ thuật, lúc lại là huyền thoại nhan sắc của Hollywood. Theo Pagesix, hầu hết trang phục do những nhà mốt hàng đầu thiết kế riêng.