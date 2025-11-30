Bữa tiệc âm nhạc của Soobin

TP HCMTrong ba tiếng, Soobin dẫn dắt 10.000 khán giả vào không gian âm nhạc nơi anh thể hiện giọng hát, đánh piano, đánh trống, chơi đàn bầu.

Sự kiện kết thúc chuỗi concert All-Rounder, từng diễn ra ở Hà Nội cuối tháng 5. Khác với hai đêm diễn trước, Soobin đưa toàn bộ sân khấu ra ngoài trời với lượng khán giả lớn. Diễn ra từ 20h đến hơn 23h, ca sĩ gây ấn tượng ở khả năng dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt qua từng giai điệu khác nhau. Ở mảng ballad, khán giả được nghe lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi như Xin đừng lặng im, Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, đồng thời làm mới ca khúc bằng những nốt luyến láy.

Soobin đánh piano, hát 'Anh đã quen với cô đơn' Soobin đánh piano, hát "Anh đã quen với cô đơn". Video: Quế Chi

Ca sĩ cho biết trước đây khi hát tình ca buồn, anh thường thể hiện bằng sự trẻ trung, có phần ngây ngô của giai đoạn đầu sự nghiệp. Hiện cách anh tiếp cận thể loại này đã thay đổi, mang theo cảm giác của một người đàn ông trưởng thành, giàu trải nghiệm. Những lớp cảm xúc mới trong giọng hát giúp các ca khúc quen thuộc có chiều sâu. Khán giả tập trung lắng nghe, đồng thời hòa giọng, bật đèn flash và lightstick để cổ vũ thần tượng.

Trái với sự lắng đọng đó, các tiết mục mang âm hưởng xẩm được Soobin biến thành điểm nhấn của đêm nhạc. Soobin giữ linh hồn truyền thống nhưng đặt nó lên nền hòa âm hiện đại, để giai điệu xẩm khi thì trầm ấm, khi lại bùng lên theo nhịp nhạc hiện đại. Phân đoạn anh cùng bố - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Huỳnh Tú - và rapper Binz hát Mục hạ vô nhân được người xem hưởng ứng. Nghệ sĩ còn mang đến bài Ngồi tựa mạn thuyền lấy cảm hứng dân ca quan họ Bắc Ninh, chơi độc tấu đàn bầu, đồng thời tái hiện màn múa trên không ở chặng Hà Nội.

Soobin đánh đàn bầu, hát 'Mục hạ vô nhân' cùng bố và Binz Soobin chơi đàn bầu, hát "Mục hạ vô nhân" cùng bố - Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Huỳnh Tú - và Binz. Video: Quế Chi

Trên sân khấu, nghệ sĩ Nguyễn Huỳnh Tú cho biết tự hào về con trai sau nhiều năm làm nghề. Ông nhận thấy trước đây các bài xẩm chủ yếu được trình diễn ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, nhưng nay khán giả phía Nam đón nhận. "Chỉ khi các bạn trẻ giữ gìn tình yêu với văn hóa và bản sắc âm nhạc dân tộc, con đường phát triển trong làng nhạc mới có thể bền vững và lâu dài", nghệ sĩ nói.

Khi chuyển sang dòng nhạc sôi động, Soobin bộc lộ phiên bản bùng cháy nhất. Ca sĩ đánh trống trên nền nhạc Đã đến lúc, khiến sân khấu bùng nổ với Blackjack, Heyyy, Bật nó lên, Sunset in the City. Phần dàn dựng sân khấu tạo hiệu ứng cho các màn trình diễn. Màn hình LED lớn cùng hiệu ứng khói lửa được sử dụng theo nhịp nhạc, bàn nâng sân khấu di chuyển để đưa Soobin gần hơn với khán giả. Hệ thống camera thay đổi nhiều góc từ cận cảnh, toàn cảnh, nghiêng đến trên cao. Cách bố trí tạo cảm giác như đang theo dõi MV trực tiếp, góp phần làm nổi bật không gian âm nhạc.

Soobin khoe giọng hát và vũ đạo trong bài 'Trò chơi' Soobin khoe giọng hát và vũ đạo trong bài "Trò chơi". Video: Quế Chi

Bên cạnh những khách mời đã được công bố, khán giả vỡ òa trước sự xuất hiện bất ngờ của Rhymastic, cùng Soobin hát Ngổn ngang, Sẽ quên em nhanh thôi. Ở phần giao lưu, Rhymastic dành lời khuyên cho nhân vật chính, nói: "Âm nhạc luôn bắt đầu bằng sự chân thành, cứ cho đi rồi sẽ nhận về sự tử tế của mọi người". Các nghệ sĩ từng tham gia show thực thế Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Soobin như Đăng Khôi, Neko Lê và BB Trần cũng góp mặt ủng hộ đêm nhạc

Đan xen giữa các tiết mục là những đoạn video đếm ngược chín ngày trước concert, nơi Soobin để khán giả nhìn thấy phiên bản đời thường: ngồi trước cây đàn piano, tự tập luyện, sinh hoạt một mình và suy nghĩ về nỗi buồn. Ca sĩ có thói quen thức khuya, theo anh, đó là thời điểm mà tâm trạng dễ bị dồn nén. Thay vì giữ trong lòng, ca sĩ gửi thông điệp đừng ôm hết nỗi buồn mà hãy nói ra, chia sẻ cùng gia đình, những người thân bên cạnh.

Hàng nghìn người đứng sát nhau, hòa giọng theo từng câu hát, hò reo theo nhịp trống, rồi im lặng khi Soobin chạm đến những đoạn nhạc sâu lắng. Gần cuối chương trình, tiếng hô "Không về đâu", "Soobin ở đâu, Kingdom (tên fanclub của ca sĩ) ở đó".

Hơn 10 năm làm nghề, nghệ sĩ cho biết việc tổ chức đêm nhạc là kết quả của sự nỗ lực. Tên concert All-Rounder là hình ảnh Soobin hướng đến, một nghệ sĩ toàn diện. Trong tiếng Anh, từ này dùng chỉ những người giỏi giang, đa năng. Ở Kpop, thuật ngữ dùng cho những idol giỏi nhiều lĩnh vực như nhảy, hát, rap. Tên gọi còn gợi cảm giác được khán giả vây quanh, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với người nghệ sĩ.

Ban đầu, anh cảm thấy lo lắng khi dùng tên này cho chương trình, sợ bản thân không xứng đáng với kỳ vọng. Tuy nhiên, trải qua quá trình chuẩn bị, Soobin nhận ra mọi thứ đều có lý do và dần tự tin với quyết định. "Với sự ủng hộ của khán giả, tôi sẽ kiên trì và không từ bỏ mục tiêu", ca sĩ cho biết.

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, 32 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper xuất thân từ giới underground. Ca sĩ từng phát hành nhiều sản phẩm, trở thành hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie). Năm 2020, anh đổi nghệ danh từ Soobin Hoàng Sơn thành Soobin, giới thiệu EP The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác, hút hàng chục triệu view.

Năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng, sau đó giành giải Anh tài toàn năng. Cùng năm, nghệ sĩ đoạt hàng chục cúp tại các giải thưởng âm nhạc. Hồi tháng 9, Soobin đảm nhận vai trò huấn luyện 11 gương mặt trẻ trong show Tân binh toàn năng để tìm nhóm nhạc theo mô hình Kpop.

Quế Chi