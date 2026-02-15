'Bữa sáng sấm sét' của người mẹ cho con trai kén ăn hút 900 triệu lượt xem

Trung QuốcBị người dùng mạng xã hội chê bữa sáng cho con trai hời hợt, thiếu dinh dưỡng, bà mẹ ở tỉnh Chiết Giang thể hiện sự sáng tạo qua màn kết hợp thực phẩm có một không hai.

Trương Lệ Bình, 41 tuổi, chủ cửa hàng quần áo tại thành phố Ninh Ba, đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc sau khi những video chuẩn bị bữa sáng cho con trai bỗng chốc trở nên nổi tiếng, theo SCMP ngày 14/2.

Sự việc bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, khi Lệ Bình đăng video ghi lại bữa sáng đơn giản của cậu con trai 16 tuổi gồm vài lát bánh mì khô, bánh gạo và một cốc nước nóng. Ngay lập tức, nội dung này vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ lo ngại về hàm lượng dinh dưỡng, thậm chí mỉa mai gọi đây là "bữa sáng của mẹ kế" vì sự chuẩn bị có phần qua loa, hời hợt.

Các video ghi lại bữa sáng của con trai Trương Lệ Bình thu hút nhiều người xem bởi sự kết hợp thực phẩm độc lạ. Ảnh: World Journal

Xét dưới góc độ y khoa, những lo ngại của cộng đồng mạng hoàn toàn có cơ sở. Bữa sáng đóng vai trò then chốt trong việc khởi động quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng sau một đêm dài. Theo các chuyên gia từ trường Y tế Công cộng Harvard, một bữa sáng lành mạnh nên dựa trên nguyên tắc "Đĩa ăn dinh dưỡng", ưu tiên protein (trứng, hạt), chất béo tốt và tinh bột chưa tinh chế nhằm duy trì mức đường huyết ổn định. Ngược lại, việc tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa ngay đầu ngày có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng tăng năng lượng nhất thời nhưng lại nhanh chóng gây mệt mỏi và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

'Bữa sáng sấm sét' của người mẹ Trung Quốc cho con trai kén ăn hút 900 triệu lượt xem Trương Lệ Bình chuẩn bị bữa sáng có đồ nướng cho con trai. Video: Douyin

Tuy nhiên, thay vì áp dụng những công thức dinh dưỡng khô khan, Trương Lệ Bình lại chọn cách thể hiện sự sáng tạo thông qua việc kết hợp thực phẩm có một không hai để đáp ứng sở thích của con trai. Thay vì những món ăn truyền thống, cô phục vụ thực đơn "nặng đô" và kỳ lạ vốn hiếm khi xuất hiện vào sáng sớm như canh cá chua đi kèm kẹo hồ lô; thịt nướng ăn cùng bún ốc Liễu Châu và cà phê. Danh sách những màn kết hợp gây sốc còn được mở rộng với sầu riêng ăn cùng lẩu bò, dâu tây kèm tiểu long bao hay chân gà hầm uống cùng coca. Những bữa ăn này nhanh chóng được cộng đồng mạng đặt tên là "bữa sáng sấm sét", thuật ngữ ca ngợi sự tháo vát và khả năng bếp núc thần tốc của người mẹ.

Sự đối lập hài hước giữa một bà mẹ đầy tâm huyết với những món ăn độc lạ và cậu con trai vẫn còn đang ngái ngủ nhưng điềm nhiên thưởng thức đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Sự thú vị này đã giúp các video của cô đạt hơn 900 triệu lượt xem và thu hút gần 1,3 triệu người theo dõi.

Sức hút từ những video đã biến việc theo dõi bữa sáng của gia đình Lệ Bình trở thành thói quen hàng ngày của người hâm mộ. Nhiều người không ngần ngại gửi tin nhắn giục giã hoặc hỏi thăm thực đơn mỗi ngày của cô. Trước những ý kiến hoài nghi về tính xác thực của các cảnh quay và cho rằng cô đang dàn dựng để thu hút sự chú ý, Lệ Bình khẳng định các đoạn phim đều là sinh hoạt tự nhiên của gia đình, đồng thời tâm sự áp lực chuẩn bị bữa sáng giờ đây còn "nặng nề hơn cả đi làm".

Chia sẻ với tờ Jimu News, Lệ Bình cho biết do con trai phải ăn sáng lúc 6h để kịp tới trường, cô luôn phải thức dậy từ 5h, có hôm 4h, với sự hỗ trợ sơ chế từ chồng, để chuẩn bị bữa ăn. "Con trai tôi vốn không thích các món ăn sáng truyền thống của Trung Quốc như sủi cảo, bánh bao hay mì, cháu chỉ đặc biệt thích các món thịt và đồ ngọt", cô tâm sự.

Thói quen kén ăn của con trai là động lực khiến Lệ Bình phá bỏ mọi quy chuẩn về bữa sáng truyền thống. Được sự khích lệ từ cộng đồng mạng, cô càng có thêm cảm hứng để đẩy sự sáng tạo lên một tầm cao mới. Cô chia sẻ: "Giờ đây, tôi dồn hết tâm sức vào bữa sáng của con. Thấy con ăn ngon miệng, tôi như được tiếp thêm năng lượng".

Tuy nhiên, điều khiến người mẹ này xúc động nhất lại là những lời khen ngợi dành cho sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trương Lệ Bình dự định tiếp tục thử nghiệm những thực đơn độc lạ để đồng hành cùng con suốt những năm tháng đi học. "Sự nổi tiếng có thể phai nhạt theo thời gian nhưng tình yêu của người mẹ ẩn sau những 'bữa sáng sấm sét' sẽ luôn còn mãi", cô nói.

Hiện Lệ Bình được xem là biểu tượng cho xu hướng "cha mẹ trừu tượng" tại Trung Quốc, một thuật ngữ chỉ phong cách nuôi dạy con cái "lạ đời", tưởng chừng ngược đời, thiếu logic nhưng lại vô cùng hài hước và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Trước những lo ngại về sức khỏe của con khi ăn quá nhiều món giàu năng lượng, Lệ Bình khẳng định con trai cô rất có ý thức trong việc kiểm soát cân nặng. Thay vì tạo áp lực, vợ chồng cô trân trọng khoảng thời gian đồng hành và mang lại những trải nghiệm sống quý giá cho con, trong khi bản thân cậu con trai cũng bày tỏ sự háo hức mong chờ bữa sáng của mẹ mỗi ngày.

Bình Minh (Theo World Journal, SCMP)