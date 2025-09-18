Bữa cơm với nhộng ong khiến cô gái sốc phản vệ

Phú ThọSau bữa cơm với nhộng ong, cô gái 18 tuổi khó thở, môi và đầu chi tím tái, toàn thân nổi ban đỏ, bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ.

Ngày 18/9, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cho biết bệnh nhân có tiền sử dị ứng hải sản, vào Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng thở nhanh, mẩn ngứa. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân sốc phản vệ - phản ứng dị ứng nghiêm trọng có nguy cơ diễn tiến nặng nếu không xử trí kịp thời.

Êkíp điều trị theo phác đồ thuốc adrenaline và các thuốc hỗ trợ hô hấp - tuần hoàn. Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, hiện tại bệnh nhân ổn định, tỉnh táo xuất viện.

Dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng thái quá với một chất tưởng chừng vô hại, gọi là "dị nguyên". Các dị nguyên thường gặp bao gồm thực phẩm như hải sản khô, đậu phộng, trứng, thuốc men, hóa chất, côn trùng đốt, thời tiết, phấn hoa, bụi nhà, nấm mốc... Các món ăn lạ miệng như nhộng ong, nhộng tằm dễ gây dị ứng mạnh, đặc biệt với người có cơ địa dị ứng hoặc từng phản ứng với hải sản.

Phản vệ mức độ nặng, người bệnh có thể khó thở, thở rít, cảm giác nóng bừng, choáng váng, tụt huyết áp, đau bụng, nôn ói hoặc tiêu chảy, da có thể nổi mẩn đỏ, phù mặt. Nếu không được xử lý sớm, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc ngừng tuần hoàn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với các biểu hiện bất thường sau ăn uống, dùng thuốc, tiếp xúc hóa chất, không khí ô nhiễm... Ghi nhớ những loại thực phẩm, thuốc hoặc yếu tố từng gây dị ứng cho bản thân và người thân để phòng tránh.

Sau khi ăn, nếu xuất hiện các dấu hiệu mẩn ngứa, nóng bừng da, buồn nôn, khó thở, chóng mặt, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu đúng cách, tuyệt đối không chủ quan hay tự xử trí tại nhà.

Thúy Quỳnh