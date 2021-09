Bữa cơm toàn món ngon với tôm

Tôm nấu canh chua và ram mặn là hai món ăn mà tôi thường xuyên thực hiện trong những bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu:



- 1 kg tôm tươi.



- Đọt choại.



- Rau nêm canh chua, me, ớt, củ hành tây.



Cách làm:



Sơ chế:



- Tôm bột vỏ, rửa sạch, để ráo.



- Đọt choại rửa sạch.



- Rau nêm canh cắt nhỏ.



- Hành tây cắt múi cao.



Thực hiện:



Món canh chua:



- Nấu nước sôi, cho me vào, sau đó vớt ra dầm lấy nước chua, bỏ hạt.



- Tôm xào cho săn lại.



- Bắc nồi nước khoảng 1,5 lít, nấu sôi, cho tôm vào, sau đó cho nước me, nêm nước mắm, đường, bột ngọt cho vừa khẩu vị.



- Kế đế để đọt choại vào khoảng 2 phút và nhắc xuống. Cho thêm rau nêm canh chua lên trên.



Tôm ram:



- Bắc chảo lên bếp, cho dầu và tỏi băm vào, sau đó cho tôm vào.



- Đảo đều đến kho tôm săn lại thì cho củ hành vào, nên đường, muối, bột ngọt để thêm 5 phút cho tất cả hòa quyện với gia vị đậm đà, màu sắc bắt mắt là xong.



Dọn hai món vừa nấu ra và ăn cùng cơm trắng chấm chén nước mắm có chút ớt tươi.

Độc giả Thanh Sơn