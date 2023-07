Tôi thường tự nấu món chay cho mình cùng người thân và trình bày món ăn như một tác phẩm nghệ thuật.

Bữa cơm chay đậm đà hương vị cho ngày mưa thanh mát.

Canh chua rau nấm

Nguyên liệu:

150 gram bông bí (hoặc bông điên điển)

200 gram cà chua

100 gram nấm kim châm

100 gram nấm rơm

100 gram nấm đùi gà

2 bìa đậu hũ non

100 gram rau muống

100 gram giá

50 gram bắp non

1/2 quả dứa

100 gram đậu bắp

50 gram rau thơm yêu thích như hành lá, ngò, răm, ớt sừng, hành tím, tỏi băm

Gia vị chay: Nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, đường, me.

Cách làm:

Bước 1, đậu hũ non trần qua nước sôi sau đó để ráo nước rồi cắt thành các miếng vuông 1x1 cm. Nấm kim châm đem cắt bỏ gốc tách nhỏ, nấm rơm và nấm đùi gà cắt gốc rồi rửa sạch rồi đem ngâm 5 phút trong nước muối pha loãng, vớt để ráo nước. Me khô ngâm vào nước sôi, sau đó đó lọc lấy phần nước me. Cà chua đem rửa sạch sau đó cắt cuống bổ múi cau và một phần thái hạt lựu. Một nửa dứa thái hạt lựu, một nửa thái xéo. Ớt sừng rửa sạch sau đó loại bỏ hạt thái lát mỏng. Rau thơm nhặt sạch rồi đem rửa để ráo nước. Hành tỏi bằm nhuyễn.

Bước 2, cho chảo lên bếp cùng 1 thìa cà phê dầu ăn, khi dầu nóng thì cho hành tỏi băm vào phi thơm. Tiếp đến cho cà chua và thơm vào xào cùng trong 3 phút thì cho nước me và 1 lít nước vào đun sôi.

Bước 3, khi nước sôi, cho nấm và đậu vào đun lửa vừa, các loại rau khác cho vào sau kết hợp nêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Bước 4, cho hành ngò cắt nhỏ vào rồi khuấy đều múc ra tô, thêm ớt trang trí.

Chả hấp hành

Nguyên liệu:

100 gram nấm đùi gà và nấm rơm

2 bìa đậu hũ non

1 lá váng đậu

50 gram miến

50 gram nấm mèo

2 thìa bột gạo

2 thìa bột lion tạo màu trứng giả

2 thìa bột bánh xèo

1/2 thìa màu điều

1 củ hành tây tỉa hoa sen

Hành lá, tỏi băm, tiêu xay, gia vị nước mắm, hạt nêm, dầu ăn

Cách làm:

Bước 1, đậu hũ đem trần qua nước sôi, sau đó cho vào khăn mùng vắt sạch nước và bóp nhuyễn. Nấm mèo ngâm nở rửa sạch sau đó cắt nhỏ. Nấm đùi gà, nấm rơm cắt nhỏ. Miến trụng nước sôi cắt nhỏ. Váng đậu cắt miếng vuông 2x2 cm.

Bước 2, cho nấm rơm, nấm đùi gà, nấm mèo, đậu hũ, váng đậu, hành lá, tiêu xay vào tô nêm gia vị hạt nêm, nước mắm nhạt rồi trộn thật đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 3, cho thêm 1/2 chén nước bột gạo đã hòa tan vào tạo kết dính. Cho hỗn hợp vào một tô tròn, nén thật chặt, trang trí thêm 1 củ hành tỉa hoa sen sau đó đem hấp trong nồi khoảng 20 phút.

Bước 4, làm mặt chả giả trứng bằng bột lion, bột bánh xèo, bột màu điều và 1/2 chén nước hòa tan rưới lên mặt chả. Thêm hành lá dầu xôi lên trên mặt chả hấp thêm 3 phút.

Gỏi cuốn chấm sốt tương hột đậm đà

Nguyên liệu:

150 gram nấm đùi gà và nấm rơm

1 lá váng đậu

100 gram miến

200 gram cà rốt

2 bìa đậu hũ chiên

1 bịch bánh tráng

Rau thơm: Xà lách, tía tô, diếp cá, kinh giới, quế, răm...

Gia vị: Tương hột, bơ đậu phộng, dầu hào, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, tiêu

Cách làm:

Bước 1, miến trụng nước sôi, cắt dài 7-10 cm, cà rốt, củ cải bào sợi ngâm trong dấm gạo làm chua ngọt. Rau thơm, xà lách rửa sạch để ráo nước. Đậu hũ cắt làm 6 (cho mỏng ), váng đậu cắt 7-10 cm rồi cho vào chảo, chiên vàng 2 mặt. Làm nóng ít dầu, cho cà rốt, nấm ít hạt nêm chay, dầu hào vào xào chín.

Bước 2, làm nước chấm với 2 thìa tương hột, 1/2 chén nước cho vào máy xay nhuyễn. Cho tương ra chảo cùng 2 thìa bơ đậu phộng, 1/2 chén nước đảo đều tay, đun nhỏ lửa sau đó nêm hạt nêm chay vừa ăn thêm 1 thìa tương ớt, đảo cho sốt sền sệt múc ra chén thêm cà rốt, củ cải ngâm chua ngọt, thêm ít đậu phộng giã nhỏ lên.

Gỏi cuốn chay muốn ngon thì phải sử dụng nhiều loại rau thơm kết hợp với nhau. Khi ăn bì cuốn sẽ thơm, cộng với sốt chấm mặn ngọt, béo béo sẽ rất hấp dẫn. Bánh tráng cuốn bì nên chọn loại bánh tráng dày. Khi cuốn, bạn có thể thấm ít nước để bánh tráng mềm hơn cho dễ cuốn.

Salad dầu dấm rong nho và rau củ

Nguyên liệu:

500 gram rau xà lách

50 gram rau thơm: diếp cá, tía tô, quế, kinh giới

100 gram rong nho tươi

50 gram bắp cải tím

1 quả dưa leo

50 gram rau càng cua

1/2 củ hành tây, 1 quả ớt chuông vàng , 1 quả ớt chuông đỏ, 1 củ hành tím, 1 củ tỏi

Gia vị: Nước tương, dầu olive hoặc dầu mè, tiêu, dầu dấm trộn salad Cholimex, 1 quả quất, đường.

Cách làm:

Bước 1, các loại rau, củ, quả đem rửa sạch, để ráo nước và cắt khúc vừa ăn. Hành tây thái mỏng và ngâm trong nước đá lạnh 2 phút để giòn hơn. Rong nho ngâm qua nước đá lạnh 5 phút cho nở tròn.

Bước 3, làm nước chấm. Phi thơm hành, tỏi sau đó tắt bếp cho 2 muỗng dầu dấm trộn salad Cholimex, 2 muỗng nước sốt mè rang, 1 muỗng nước tương, thêm 2 muỗng đường, 1 trái quất vắt lấy nước, 1 chút tiêu, 1 muỗng dầu olive hoặc dầu mè, trộn đều lên nêm nếm vừa ăn.

Cho rau ra dĩa và rưới đều nước xốt lên, chờ đợi 1 phút cho thấm gia vị và thưởng thức.

Chúc mọi người thành công!.