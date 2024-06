Bữa ăn nghi gây ngộ độc cho 127 công nhân

Hải Phòng127 công nhân nôn, đau bụng, tiêu chảy, nghi ngờ do khẩu phần ăn gồm thịt gà kho, lạc chao, cá thu kho, chả lá lốt,... tại Công ty cổ phần đóng tàu sông Cấm.

Sáng 28/6, đại diện Sở Y tế Hải Phòng cho biết Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h30 ngày 27/6, sau bữa cơm trưa ở công ty, nhiều công nhân có biểu hiện mẩn ngứa, mặt đỏ. Đến 12h30, nhiều người bắt đầu nôn, đau bụng và đi ngoài.

Sau đó, 127 công nhân có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng và Trung tâm Y tế huyện An Dương. Trong số này, 7 người chuyển biến nặng hơn, với các dấu hiệu nổi mẩn, gai lạnh, niêm mạc tụ máu, cảm giác hồi hộp, trống ngực, chếnh choáng..., được điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Các bác sĩ tại đây chẩn đoán họ bị sốc phản vệ, điều trị theo phác đồ.

Đến sáng nay, tất cả bệnh nhân đều ổn định sức khỏe, tiếp tục theo dõi.

Một số công nhân bị ngộ độc được truyền dịch tại khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chiều 27/6. Ảnh: Lê Tân

Theo lời kể công nhân, bữa ăn trưa của họ gồm: Thịt gà kho, lạc chao, cá thu kho, chả lá lốt, bí luộc, canh rau ngót, cơm và dưa hấu. Số thức ăn này được chia làm 2 thực đơn, trong đó 400 suất có cá thu kho. Khảo sát cho thấy, hầu hết công nhân nghi bị ngộ độc đều ăn cá thu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là "thủ phạm" gây ra vụ việc.

Bữa ăn trưa tại Công ty cổ phần sông Cấm do Công ty TNHH dịch vụ Thành Hưng ở xã Đặng Cương, huyện An Dương cung cấp. Đơn vị này được Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm vào ngày 13/6. Hiện bếp ăn tại công ty vẫn hoạt động bình thường.

Ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết giới chức đã lấy mẫu các món ăn để làm xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc, dự kiến thông báo trong vài ngày tới.

Lê Tân