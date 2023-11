BU Baby hưởng ứng hoạt động vì trẻ em sinh non

700 phần quà được BU Baby trao tới các em bé sinh non tại bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Phụ sản trung ương và bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới vì Trẻ Sinh non 17/11. Thông qua đó, doanh nghiệp mong muốn mang đến những sản phẩm chăm sóc trẻ sinh non an toàn, tiếp thêm niềm vui và động lực cho các gia đình có em bé non tháng. Chương trình còn thể hiện sự tri ân, ghi nhận đóng góp to lớn của các y bác sĩ trong việc cứu sống và chăm sóc bệnh nhi.

300 phần quà được BU Baby gửi tặng cho các bé sơ sinh tại bệnh viện Nhi trung ương trong Ngày Thế giới vì Trẻ Sinh non năm 2023. Ảnh: BU Baby

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "BU Tinie - Chung tay vì trẻ sinh non" với mong muốn mang đến sự chăm sóc đủ đầy và an toàn tới tất cả các em bé sinh non tại Việt Nam, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà trẻ sinh non và gia đình phải trải qua. Các hoạt động trong dự án bao gồm tặng quần áo cho trẻ sinh non tại các bệnh viện trên toàn quốc...

Em bé sinh non và gia đình trong buổi trao tặng tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Ảnh: BU Baby

Kể từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã gửi hàng nghìn quà tặng là bộ sản phẩm BU Tinie - quần áo và phụ kiện được thiết kế dành riêng cho trẻ sinh non thông qua các bệnh viện như: Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bệnh viện Phụ Sản trung ương, bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, bệnh viện Từ Dũ...

Thành lập từ năm 2016, BU Baby trở thành một trong những thương hiệu may mặc trong ngành hàng mẹ và bé uy tín tại Việt Nam. Trong những năm qua doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực để phát động, tham gia những dự án nhằm đóng góp những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng. Ảnh: BU Baby

Ngày thế giới vì Trẻ sinh non được tổ chức hàng năm vào ngày 17/11 với mục đích nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với nhóm trẻ sơ sinh non tháng.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF, ước tính có khoảng 15 triệu trẻ sinh non trên toàn cầu hàng năm, tương đương với việc cứ 10 trẻ ra đời thì có một trẻ sinh non. Tại Việt Nam, số ca tử vong trẻ sơ sinh chiếm 60% trong tổng số ca tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi do mắc các bệnh liên quan tới vấn đề suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, các bệnh lý màng trong, di chứng tổn thương não và các bệnh lý chuyển hóa.

Những năm gần đây đã có rất nhiều cá nhân, bệnh viện, cơ quan, doanh nghiệp... tham gia để nâng cao nhận thức và tăng cường hành động trong việc ngăn ngừa sinh non khi có thể, cải thiện hệ thống chăm sóc y tế và cứu sống trẻ sơ sinh cũng như quan tâm đến sức khỏe mẹ và bé sau sinh nhiều hơn.

