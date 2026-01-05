BTS trở lại đường đua âm nhạc

Nhóm BTS của Hàn Quốc tái xuất với album gồm 14 ca khúc, khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Ngày 5/1, công ty quản lý BigHit Music cho biết ban nhạc bắt đầu loạt dự án sau bốn năm vắng bóng, album dự kiến phát hành vào ngày 20/3. Ngoài ra, nhóm tổ chức tour toàn cầu, lịch trình sẽ được công bố vào ngày 14/1.

Album đánh dấu lần đầu bảy thành viên tái hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các ca sĩ tham gia quá trình sản xuất âm nhạc, bao gồm viết lời và sáng tác nhạc. Giới chuyên môn nhận định điều này mang tới diện mạo âm nhạc giàu chiều sâu hơn, phản ánh sự trưởng thành, trải nghiệm của họ sau gần 4 năm qua. Trang Chosun Ilbo đánh giá lần tái xuất mở ra chương mới trong sự nghiệp của các chàng trai, hứa hẹn sự mới lạ về tư duy nghệ thuật.

Các thành viên nhóm BTS: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin, J-Hope (từ trái sang). Ảnh: BigHit Music

Hàng loạt từ khóa liên quan đến BTS dẫn đầu bảng xếp hạng tìm kiếm thời gian thực tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Theo News1, lượng stream trên các nền tảng quốc tế của các ca khúc cũ của BTS cũng bất ngờ tăng mạnh, cho thấy người hâm mộ bắt đầu "ủng hộ trở lại" ngay sau khi nhóm thông báo tái xuất.

Trang AP nhận định BTS vẫn giữ "sức hút đáng kinh ngạc", cho thấy tầm ảnh hưởng lâu bền mà họ xây dựng từ hơn một thập niên qua. Nhóm đứng trước cơ hội thể hiện vị trí "biểu tượng toàn cầu", trong bối cảnh thị trường K-pop cạnh tranh mạnh mẽ.

BTS tái hợp sau nhập ngũ MV "Life Goes On" của BTS. Video: HYBE

BTS (viết tắt của Bangtan Sonyeondan) ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Ca khúc của nhóm thuộc các thể loại như hip-hop, R&B, thường xoay quanh vấn đề xã hội, đấu tranh nội tâm, tình yêu đôi lứa, sự yêu thương bản thân, tạo được đồng cảm với khán giả trẻ trên thế giới.

Nhóm được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, BTS trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải lớn.

Mai Anh (theo News1, Chosun)