BTS thắng ba giải Billboard Music Awards

MỹBTS thắng ba trong sáu đề cử tại lễ trao Billboard Music Awards 2021, tối 15/5 (giờ địa phương).

Nhóm vắng mặt sự kiện vì tập trung quảng bá cho album mới sắp ra mắt. Họ được gọi tên ở các hạng mục: "Nhóm nhạc xuất sắc", "Nghệ sĩ ăn khách hàng đầu", "Ca khúc bán chạy" (Butter).

Lần thứ ba BTS thắng giải "Nhóm nhạc xuất sắc" (Top Duo/Group). Họ vượt qua nhiều tên tuổi đình đám ở hạng mục này như Imagine Dragons, Silk Sonic (gồm Bruno Mars, Anderson .Paak). Với giải "Nghệ sĩ ăn khách hàng đầu", nhóm thắng Adele, Dua Lipa, Ed Sheeran, Walker Hayes. Tiêu chí đánh giá dựa trên thành tích stream (nghe trực tuyến), radio, tour concert...

Butter - bản hit đình đám giúp BTS lần thứ hai thắng giải "Ca khúc bán chạy nhất" - ra mắt năm ngoái, nhận "mưa" lời khen từ vũ đạo đến giai điệu. Bài hát viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế của BTS.

BTS biểu diễn tại Grammy BTS biểu diễn "Butter" tại Grammy hồi tháng 4. Video: Recording Academy

BTS là boyband nổi bật hàng đầu thế giới, gồm bảy thành viên: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jungkook và Park Jimin, được đánh giá là nhân tố quan trọng, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, nhóm trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải danh giá. Tháng trước, họ biểu diễn ở Grammy.

Olivia Rodrigo mặc đầm maxi trắng, kết hợp boots của Marc Jacobs tại lễ trao giải Billboard Music Awards tối 15/5. Ảnh: Mega

Olivia Rodrigo thắng sáu giải, gồm "Nghệ sĩ mới xuất sắc", "Nữ nghệ sĩ xuất sắc", "Nghệ sĩ hàng đầu trong Top 100", "Nghệ sĩ phủ sóng radio", "Nghệ sĩ hàng đầu trong Top 200 toàn cầu", "Album xuất sắc bảng xếp hạng Top 200 (Sour)". Cô sinh ngày 20/2/2003 tại Temecula, California. Tờ Billboard nhận xét cô là sao trẻ đột phá nhất năm 2021 với abum đầu tay Sour. Sản phẩm được Rolling Stone vinh danh là "Album số một năm 2021" và The New York Times gọi là một trong những album hay nhất năm qua.

Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả dựa trên doanh thu nhạc số, lượt download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.

Hà Thu (theo Billboard)