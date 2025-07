BTS tái hợp sau nhập ngũ

RM - trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc BTS - cho biết khi tái xuất, nhóm dồn lực làm việc, cống hiến với tâm thế như thuở mới bắt đầu.

Tối 1/7, sau gần ba năm các thành viên lần lượt hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhóm nhạc BTS lần đầu công khai xuất hiện cùng nhau trong buổi phát trực tiếp trên Weverse, nền tảng fandom toàn cầu. Dịp này, nhóm chia sẻ với người hâm mộ về dự định tương lai.

BTS trong buổi phát trực tiếp trên Weverse. Ảnh: Big Hit Music

Trưởng nhóm RM cho biết: "Album của chúng tôi được ấn định phát hành vào đầu năm sau. Bắt đầu từ tháng 7 này, BTS sẽ tập trung toàn lực để cùng nhau cho ra đời sản phẩm âm nhạc mới".

Nếu phát hành đúng lịch trình, đây sẽ là album đầu tiên của nhóm sau 4 năm, kể từ Proof - đĩa bán chạy nhất Hàn Quốc năm 2022 với gần 3,5 triệu bản. Trước đó, album Be (2020) đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và có hai ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 là Dynamite, Life Goes On.

Ngoài ra, nhóm sẽ có những chuyến lưu diễn toàn cầu từ đầu năm 2026. Ban nhạc cũng xác nhận kế hoạch đến Mỹ trong tháng này để sản xuất âm nhạc và chuẩn bị cho chuỗi hoạt động sắp tới.

Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Jeon Heon-Kyun/EPA

Trong thời gian xa nhau, cả bảy thành viên vẫn duy trì sự nghiệp, tiếp tục phát triển bằng cách phát hành các dự án đĩa đơn độc lập, EP, sản phẩm hợp tác. Theo Billboard, mỗi cá nhân đã có cơ hội khẳng định mình với tư cách nghệ sĩ solo và "cảm nhận sâu sắc hơn về nghệ thuật theo góc nhìn riêng".

BTS (viết tắt của Bangtan Sonyeondan) là nhóm nhạc nam đến từ Hàn Quốc, trực thuộc công ty Big Hit Music (nay là HYBE Corporation). Nhóm ra mắt vào năm 2013, gồm bảy thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Các bài hát của nhóm thuộc các thể loại như hip-hop, R&B và thường xoay quanh những vấn đề xã hội, đấu tranh nội tâm, tình yêu đôi lứa, tình yêu bản thân, tạo nên sự đồng cảm với khán giả trẻ trên thế giới.

Theo luật pháp Hàn Quốc, nam giới 18-28 tuổi bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự khoảng 18-22 tháng, trừ những người không đủ điều kiện sức khỏe, các vận động viên vô địch ASIAD hoặc đoạt giải ba trong Olympic. Do đó, bảy thành viên BTS đều từng ngừng hoạt động nghệ thuật để nhập ngũ: Jin (tháng 12/2022-06/2024), J-Hope (tháng 4/2023-10/2024), Suga (tháng 9/2023-06/2025), RM, Jimin, Jungkook và V (tháng 12/2023-06/2025).

Trước khi nhập ngũ, BTS không chỉ thành công về âm nhạc với nhiều giải thưởng lớn và kỷ lục bán đĩa mà còn có tầm ảnh hưởng trên phương diện văn hóa - xã hội, kinh tế. Đây là nhóm nhạc Kpop đầu tiên được đề cử giải Grammy, phát biểu tại Liên Hợp Quốc và gặp gỡ Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Với lượng lớn người hâm mộ trên toàn cầu (được gọi là ARMY), BTS trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Bên cạnh đó, theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, nhóm đã đóng góp vào nền kinh tế hơn 5,5 nghìn tỷ won (khoảng 4 tỷ USD) hàng năm, chiếm 0,2% tổng GDP quốc gia.

BTS tái hợp sau nhập ngũ MV "Life Goes On" của BTS. Video: HYBE LABELS

Khánh Linh (theo Billboard, The Guardian)