BTC 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mong fan mặc đồ truyền thống

Ban tổ chức concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" kêu gọi fan mặc đồ truyền thống xem hai đêm nhạc, sẽ diễn ra ngày 22- 23/3 tại TP HCM.

Đại diện nhà sản xuất - Vân Hạnh - cho biết muốn xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất". Khán giả có thể mặc các loại đồ như áo giao lĩnh, bà ba, tứ thân, ngũ thân, nhật bình. Ngoài ra, các thiết kế cách tân vẫn được chấp nhận nếu giữ được tinh thần văn hóa, tạo nên giá trị mới, phù hợp với nhu cầu của đời sống. Sự kiện xác lập kỷ lục sẽ diễn ra lúc 9-11h ngày 22/3.

Khán giả mặc trang phục truyền thống khi xem concert 2 của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

"Hoạt động này nhằm mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam trong giới trẻ thời đại mới", bà Vân Hạnh nói.

Trước đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai cùng Anh trai say hi trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Sân khấu concert "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài những tiết mục từng được phát sóng, hai concert sắp tới có một màn trình diễn với số lượng hơn 100 người gồm các "anh trai" và vũ công. Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, Slim V là giám đốc âm nhạc.



Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở TP HCM và Hưng Yên năm ngoái. Ban tổ chức không công bố con số khán giả, nhưng ước tính lượng ở TP HCM khoảng 20.000 người và Hưng Yên đông hơn.

Hai concert được thực hiện sau thành công của chương trình truyền hình thực tế cùng tên. Anh trai vượt ngàn chông gai dành cho 33 gương mặt nam từ 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn cá nhân và theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc.

Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ở Hưng Yên Show "Anh trai vượt ngàn chông gai" tối 14/12/2024 ở Hưng Yên. Video: Ban tổ chức cung cấp

Hoàng Dung