BTB Electric công bố nhận diện thương hiệu mới

Ngày 25/11, BTB Electric thông báo thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, đặt mục tiêu định vị chất lượng sản phẩm và cam kết tạo giá trị cho cộng đồng.

BTB Electric - hãng sản xuất thiết bị điện công nghiệp công bố thay đổi toàn bộ hình ảnh và màu sắc bộ nhận diện thương hiệu. Hình ảnh logo với ngọn núi màu xanh tồn tại trong hơn bốn thập kỷ qua được thay thế bằng biểu tượng viên kim cương màu vàng. "Kim cương thể hiện đẳng cấp và bền vững trường tồn là đại diện phù hợp cho những cam kết của BTB Electric về chất lượng sản phẩm và giá trị cho cuộc sống", đại diện doanh nghiệp lý giải

Theo BTB Electric, kim cương sở hữu cấu trúc tinh thể được liên kết chặt chẽ với nhau, cách điện và dẫn nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ 1800 - 18500 độ C, đại diện cho những giá trị cốt lõi trường tồn. "Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư vào nghiên cứu phát triển các giải pháp chuyên sâu đảm bảo chất lượng và an toàn lưới điện, cũng như không ngừng phát triển đội ngũ chuyên gia có tâm và có tầm", BTB Electric nói.

Ngoài ra, biểu tượng kim cương kết hợp với màu vàng của kim loại theo thương hiệu này là sự thể hiện cam kết mang sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý phục vụ sự phát triển của ngành điện.

Bộ nhận diện cũ và mới của BTB.

Cùng với logo, bộ nhận diện thương hiệu mới của BTB Electric cũng đã được doanh nghiệp công bố. Theo đó, hình ảnh khối chữ nhật màu vàng lấy cảm hứng từ chữ I - đại diện cho cái tôi, tôn vinh con người, văn hóa các thị trường công ty có mặt và khẳng định những giá trị cốt lõi luôn hiện diện trong các ấn phẩm và truyền thông.

"Bên cạnh những nét hiện đại, hệ thống nhận diện thương hiệu mới được thiết kế có sự kết nối với những giá trị truyền thống, giữ lại những nền tảng của bộ nhận diện trước đây. Sự vững chãi, hài hòa và hiện đại thể hiện thông qua font chữ, màu sắc", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Bman - robot được lắp ghép từ những sản phẩm đặc thù của BTB Electric là linh vật, đại diện thương hiệu. Doanh nghiệp cho biết, linh vật này biểu tượng của thông điệp: Tôn trọng con người – Linh hoạt để thích ứng. Trong lần thay đổi bộ nhận diện, Bman cũng được thay đổi logo và màu sắc mới.

Bman được lắp ghép từ các thiết bị BTB sản xuất. Ảnh: BTB Electric

Chia sẻ về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, ông Ngô Văn Tiến, Giám đốc phát triển sản phẩm BTB Electric Việt Nam cho biết, từ khi thành lập, doanh nghiệp luôn thể hiện sứ mệnh "Real value for life" - kiến tạo giá trị thực về chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu và thế giới trong lĩnh vực an toàn điện.

"Điều này thể hiện qua 12 chứng chỉ, type test đánh giá về chất lượng từ các phòng thí nghiệm như Underwriters Laboratory của Mỹ, Intertek của Anh, Dekra của Hà Lan phục vụ khách hàng tại 18 quốc gia trên toàn cầu", ông Tiến nói.

Sản phẩm BTB Electric thiết kế theo màu sắc theo nhận diện thương hiệu mới. Ảnh: BTB Electric

Tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu dẫn đầu ở phân khúc khách hàng tầm trung, nhà sản xuất thiết bị điện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cam kết mang đến các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù ngành điện trong nước. "Quy định về tuổi thọ và độ bền sản phẩm của EVN, tiêu chuẩn khắt khe ở các công trình nhà máy, nhà cao tầng, công trình trọng điểm... luôn được chúng tôi đáp ứng", đại diện doanh nghiệp nói.

Hiện sản phẩm của BTB Electric đang hiện diện ở nhiều công trình từ Bắc vào Nam như nhà máy Luxshare Vân Trung, Luxshare Nghệ An, nhà máy Pin Vũng Áng Vin ES...

(Nguồn: BTB Electric)