BST Hermès Xuân Hè 2026 với hình tượng nữ kỵ sĩ trên cát

Nhà thiết kế Nadège Vanhée đã trình bày bộ sưu tập gồm 57 mẫu thiết kế nhằm tôn vinh hình ảnh kỵ sĩ thời hiện đại trên sàn catwalk phủ cát vàng óng, gợi nhớ đến những trường đua ngựa xứ Camargue.
Mẫu thiết kế mở màn, bao gồm một chiếc harness (dây nịt) corset bằng da màu nâu mặc bên trong một chiếc áo khoác dài bằng da và canvas, kết hợp với quần short Bermuda bằng da và đôi boots cưỡi ngựa đồng màu, đã định hình cá tính sàn diễn: sang trọng, thanh lịch và cuốn hút bẩm sinh.
Khi trình diễn bộ sưu tập Xuân - Hè 2026, các người mẫu như nhập vai nữ kỵ sĩ cưỡi ngựa trên cát. Khí chất sang trọng mạnh mẽ là thứ nhà thiết kế Nadège Vanhée đã duy trì trong cả thập kỷ qua xuyên suốt các runway thời trang nữ, cũng là điều mà tín đồ thời trang xa xỉ "phải lòng" với thương hiệu Pháp.
Mọi kỵ sĩ đều cần giáp bảo hộ khi lên yên ngựa. Nhà thiết kế đã mang lại hình dạng mới của áo giáp kỵ sĩ. Thay vì những chiếc mũ bảo hiểm cưỡi ngựa, găng tay, hay áo vest truyền thống, bộ sưu tập giới thiệu các món đồ da trải dài từ váy maxi, quần tây, cho đến váy midi và áo chần bông có cổ.
Điểm nhấn của bộ sưu tập lần này là trang phục xếp lớp, mang đến sự mới mẻ nhưng không kém phần duyên dáng. Nadège Vanhée dùng kiểu may chần bông trên nền lụa chéo thay cho tấm đệm của giáp kị sĩ, biến ý tưởng về đồ bảo hộ thành những đường trang trí ở áo bra, áo khoác hay thậm chí là trên các mảng da mềm.
Hình khối được đệm phồng nhờ kiểu xử lý thông minh gợi nhắc tới bề mặt yên ngựa - một cách tôn vinh di sản của Hermès đầy tinh tế. Các khóa cài lấy cảm hứng từ trang phục công năng được dùng để hoàn thiện quần và váy, hòa quyện giữa tính thực dụng và phong cách. Hermès sử dụng những đường cắt thắt eo để nhấn mạnh vào năng lượng và nét duyên dáng song hành trên trang phục. Dây nịt kiểu harness đeo ngang ngực, nhấn mạnh cảm giác quyền lực mềm mại đậm tính nữ.
Thương hiệu cũng làm mới khăn lụa Hermès, biến hóa món phụ kiện thành cấu trúc trang phục.
Khăn được tết xen kẽ với dây chuyền để tạo thành một chiếc choker thanh lịch, hay quấn quanh gáy và buông rủ xuống trước ngực thay cho áo.
Hermès cũng đưa họa tiết carrés cổ điển từ kho lưu trữ thập niên 1980 trở lại để in trực tiếp lên chất liệu piqué cứng cáp tạo hình thân áo, thân váy, và corset.
Kỹ thuật này khiến các họa tiết mềm mại trở nên có cấu trúc, tạo cảm giác "vải biết giữ tư thế", làm nổi bật nét tự do ngẫu hứng của một nữ kỵ sĩ mạnh mẽ.
Trong bộ sưu tập lần này, 55 trên tổng số 57 thiết kế đều trình làng với cùng một kiểu boots cưỡi ngựa. Những đôi boots cao đến gối này nổi bật với phần cổ không đối xứng (còn được gọi là đường viền bốt Tây Ban Nha). Bộ sưu tập giới thiệu nhiều biến thể trang trí với họa tiết da lộn, da hay pha canvas năng động. Những đôi bốt cưỡi ngựa không chỉ hợp chủ đề kỵ sĩ mà còn đóng vai trò như một điểm nhấn cho trang phục.
Mùa này, Hermès tạm rời xa chiếc Birkin thương hiệu (dù vẫn trình làng hai chiếc) để tập trung giới thiệu những thiết kế tươi mới cho mùa Xuân - Hè. Một thiết kế nổi bật là chiếc túi đeo vai hình móng ngựa, được các người mẫu xách tay thay vì đeo qua vai, bên cạnh một vài mẫu túi bucket sử dụng chất liệu da hạt, da trơn và pha vải kỹ thuật.
Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Yên Chi
Ảnh: Hermès
Cửa hàng Hermès Sofitel Legend Metropole Hà Nội:
15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giờ mở cửa: 9:30 – 20:00
Tel: 0243 936 9205
Email: Hermès-store@tamsonfashion.com
Cửa hàng Hermès Union Square TP HCM
171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM
Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00
Tel: 0283 936 9170
Email: Hermès.hcm@tamsonfashion.com