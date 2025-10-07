BST Hermès Xuân Hè 2026 với hình tượng nữ kỵ sĩ trên cát

Trong bộ sưu tập lần này, 55 trên tổng số 57 thiết kế đều trình làng với cùng một kiểu boots cưỡi ngựa. Những đôi boots cao đến gối này nổi bật với phần cổ không đối xứng (còn được gọi là đường viền bốt Tây Ban Nha). Bộ sưu tập giới thiệu nhiều biến thể trang trí với họa tiết da lộn, da hay pha canvas năng động. Những đôi bốt cưỡi ngựa không chỉ hợp chủ đề kỵ sĩ mà còn đóng vai trò như một điểm nhấn cho trang phục.