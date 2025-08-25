BST di sản 137 năm của Atlantic lên kệ Đăng Quang Watch

Trong BST Atlantic 2026, mẫu AT-52851.45.25 được xem là dấu mốc quan trọng, kết hợp kỹ nghệ truyền thống và thẩm mỹ hiện đại. 88 chiếc giới hạn toàn cầu được phân phối độc quyền tại Đăng Quang Watch.
Theo phía nhà sản xuất, phiên bản này thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Trước đó, biến thể vàng hồng và xanh giá 130 triệu đồng từng gây "sốt" tại Việt Nam, càng khiến mẫu AT-52851.45.25 giá trị hơn.
Kế thừa dòng Worldmaster 1888, đồng hồ nổi bật với vỏ thép không gỉ phủ PVD vàng, đường kính 42 mm, mặt kính sapphire cong hai lớp phủ 5 lớp chống phản quang.
Trên nền mặt số trắng, cọc số và kim vàng thủ công kết hợp lịch tuần trăng (Moonphase) vừa chính xác, vừa thi vị. Bên trong là bộ máy ETA Valjoux 7751 chronograph tự động 25 chân kính, tích hợp đầy đủ lịch ngày, tháng, thứ và Moonphase. Nắp lưng trong suốt phô diễn rotor mạ vàng, đi kèm dây da đen cao cấp, khóa gập thông minh và chứng nhận phiên bản giới hạn.
Ngoài ra, Atlantic 2026 còn giới thiệu nhiều thiết kế mới, hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại, tiếp nối hơn 137 năm di sản Thụy Sĩ. Trong ảnh là mẫu Atlantic Swiss AT-58466.41.51.
Phiên bản Atlantic Swiss AT-52759.41.21S. Mỗi chiếc đồng hồ không chỉ đo đếm thời gian, mà còn khẳng định phong cách và vị thế của người đeo.
Phiên bản Atlantic Swiss AT-52759.41.61SM.
Đồng hồ Atlantic Swiss AT-52780.41.51 Limited.
Phiên bản Atlantic Swiss AT-51752.45.39GM.
