BST di sản 137 năm của Atlantic lên kệ Đăng Quang Watch

Trong BST Atlantic 2026, mẫu AT-52851.45.25 được xem là dấu mốc quan trọng, kết hợp kỹ nghệ truyền thống và thẩm mỹ hiện đại. 88 chiếc giới hạn toàn cầu được phân phối độc quyền tại Đăng Quang Watch.

Theo phía nhà sản xuất, phiên bản này thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Trước đó, biến thể vàng hồng và xanh giá 130 triệu đồng từng gây "sốt" tại Việt Nam, càng khiến mẫu AT-52851.45.25 giá trị hơn.