BSR tăng tốc triển khai chiến lược kinh doanh mới

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tập trung củng cố nền tảng vận hành, mở rộng hoạt động kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sản xuất để hướng tới phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 vào cuối tháng 12/2025, ở Quảng Ngãi.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc BSR cho biết, trước những biến động của thị trường dầu khí và bối cảnh kinh tế - địa chính trị toàn cầu, công ty xác định 2026 là năm nhiều thách thức, đòi hỏi phải triển khai hai nhóm giải pháp gồm truyền thống và đột phá để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, chia sẻ về việc triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2026. Ảnh: BSR

Ở nhóm giải pháp truyền thống, BSR tập trung quản trị hiệu quả biến động thị trường, đảm bảo Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tối ưu chi phí, cơ cấu sản phẩm và dòng tiền; khôi phục hoạt động Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, gia tăng nguồn cung E100 phục vụ phối trộn xăng sinh học E5, E10. Đồng thời, công ty sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật - vận hành ra bên ngoài và phát triển hoạt động kinh doanh từ các công ty con.

Với nhóm giải pháp đột phá, BSR đặt mục tiêu nâng công suất bình quân quy đổi lên 123% - 125% công suất thiết kế nhằm gia tăng hiệu quả tài chính từ 6.472 đến 8.763 tỷ đồng, tùy theo kịch bản giá dầu. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Công ty cũng đẩy mạnh mở rộng bán hàng và thương mại quốc tế, dự kiến đóng góp thêm 8.197 tỷ đồng; nghiên cứu gia tăng sản lượng ngoài nhà máy, phát triển các dịch vụ cung cấp ra bên ngoài với kỳ vọng mang lại thêm 500 - 3.000 tỷ đồng trong năm nay.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiểm tra công tác vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm. Ảnh: BSR

Từ các giải pháp đề ra, ông Nguyễn Việt Thắng yêu cầu các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cần tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh, đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu.

Theo ông, trong quá trình triển khai, vai trò của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được xác định là yếu tố then chốt. Các khối vận hành, bảo dưỡng tập trung tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy thiết bị và chuẩn bị tốt cho công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Khối kinh doanh, thị trường và nguyên liệu chủ động xây dựng phương án cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Khối đầu tư tập trung rà soát danh mục dự án, triển khai các hạng mục nâng cao tính linh hoạt trong phối trộn, mở rộng hạ tầng cảng nhập dầu SPM và cải hoán hệ thống bể chứa sản phẩm trung gian. Khối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như nhiên liệu hàng hải bền vững, biodiesel, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR, chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Ảnh: BSR

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 rất thách thức. Ông cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, cụ thể hóa mục tiêu, hành động và chi phí; cần đánh giá KPI cho từng khối, phòng ban. BSR cần tiếp tục tập trung tối ưu hóa năng lượng, tiết giảm chi phí, nâng cao độ tin cậy thiết bị, vận hành nhà máy ở công suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Chủ tịch BSR cũng lưu ý việc chuẩn bị kỹ cho bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6; phát triển mô hình kinh doanh mới, mở rộng kinh doanh quốc tế; rà soát danh mục đầu tư, tăng cường quản trị rủi ro tài chính và tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp. BSR cần đẩy mạnh chuyển đổi số theo chiều sâu, hướng tới trở thành trung tâm dữ liệu số của ngành lọc hóa dầu; đồng thời chú trọng xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng cường truyền thông, quản trị rủi ro thông tin trong toàn công ty.

(Nguồn: BSR)