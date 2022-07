BSR đạt mốc 35 triệu giờ công an toàn

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt dấu mốc 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động, số liệu thống kê từ 2/6/2014 đến 10/7/2022.

Để có thành tích trên, theo đại diện tập đoàn, đó là nhờ sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Nhân sự BSR đoàn kết, kỷ cương, làm việc an toàn.

Với đặc thù của nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu nên Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Nhận thức rõ điều đó, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Đẩy mạnh việc làm giàu văn hóa an toàn; tiếp tục xem xét, cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường. Bên cạnh đó là tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho cán bộ công nhân viên BSR và nhà thầu làm việc tại nhà máy; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; tổ chức khen thưởng, động viên người lao động...

Công ty đã xây dựng 125 kịch bản ứng phó sự cố và cứu nạn cứu hộ và định kỳ thực tập. Hàng năm, đơn vị đã tổ chức 70 - 80 đợt thực tập phòng cháy chữa cháy, tràn dầu và tràn đổ hóa chất; các thiết bị, hệ thống quan trọng được kiểm tra phát hiện và những hỏng hóc được đề xuất khắc phục kịp thời; lực lượng chữa cháy chuyên ngành được đào tạo, tập luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Hàng năm, Hội thi tay nghề BSR là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ.

Về công tác đào tạo, tính từ năm 2021 đến nay, công ty đã tổ chức 65 khóa đào tạo an toàn sức khỏe môi trường cho 9.117 lượt cán bộ nhân viên với 51.067 giờ công, trung bình mỗi người đạt 34 giờ công một năm.

BSR cũng triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an ninh, an toàn như nâng cấp chức năng quản lý tai nạn sự cố; quản lý thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị an toàn; triển khai việc xử lý các khuyến nghị về an toàn; quản lý tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị... trên phầm mềm CMMS...

Xây dựng văn hóa an toàn

35 triệu giờ công an toàn của BSR được lấy mốc từ ngày 2/6/2014 và nhân sự nhà thầu đóng góp khoảng 30% giờ công an toàn.

Công ty từng bước xây dựng văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai trong công ty và lan tỏa đến các nhà thầu. Đơn cử, công ty thường xuyên tổ chức chương trình "HSE Mass Toolbox Talk" với chủ đề theo tháng cho nhân sự nhà thầu xoay quanh các vấn đề làm việc an toàn trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất như: làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, làm việc khi trời nắng nóng, làm việc với giàn giáo, tăng cường văn hóa an toàn trước khi làm việc... Chương trình đã cung cấp cho nhân sự nhà thầu những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác an toàn trong nhà máy.

Một buổi "HSE Mass Toolbox Talk" ngắn trước khi bắt tay vào công việc của nhân sự nhà thầu.

Tháng 5/2013, BSR triển khai áp chương trình SAO (quan sát hành vi an toàn) trong toàn công ty. Tính đến nay đã có 244.500 thẻ SAO được ban hành với chất lượng các nội dung quan sát trong thẻ ngày càng tăng, góp phần nâng cao ý thức và kỷ luật về an toàn cho người lao động, giảm thiểu rủi ro cho con người, cho nhà máy và công ty.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của BSR là vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và hiệu quả trong bối cảnh nhà máy thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 với hơn 4.000 nhân sự tham gia và thiên tai ngày càng khắc nghiệt.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhận định: "Dấu mốc 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động gây mất ngày công trong bối cảnh hiện nay là thành quả của quá trình xây dựng và cải tiến văn hoá an toàn liên tục. Chúng tôi tin tưởng văn hoá an toàn sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy ở mỗi người lao động BSR.

