BSH phối hợp Bảo hiểm DBI Hàn Quốc trao học bổng cho sinh viên

Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cùng Bảo hiểm DBI Hàn Quốc, Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki trao học bổng cho sinh viên 9 trường đại học thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) tài trợ, nhằm ghi nhận thành tích học tập, đồng thời hỗ trợ sinh viên tiếp cận thêm cơ hội học tập và nâng cao kỹ năng.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) trao tặng học bổng cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển. Ảnh: BSH

Vừa qua, quỹ đã trao 45 suất học bổng cho sinh viên của 9 trường đại học thuộc khối VECOMNET, gồm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Thủy lợi, Đại học Mở Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

BSH trao học bổng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: BSH

Mỗi trường nhận 5 suất học bổng, với tổng giá trị 360 triệu đồng. Mỗi suất gồm 3 triệu đồng tiền mặt cùng khóa học và phần mềm thực hành trị giá 5 triệu đồng, giúp sinh viên bổ sung kiến thức và nâng cao kỹ năng thực tiễn.

Theo đại diện ban tổ chức, chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn hướng tới khích lệ tinh thần học tập, đồng thời lan tỏa giá trị sẻ chia trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội. Ảnh: BSH

Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, là tổ chức phụ trách các hoạt động xã hội của Tập đoàn DB (Hàn Quốc), được thành lập từ năm 1988. Trong hơn 10 năm qua, quỹ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam, tập trung vào học bổng, hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu, với triết lý "The sustainable sponsorship for dream big" - Tài trợ bền vững cho những ước mơ lớn.

Sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nhận học bổng. Ảnh: BSH

Hiện tại, Quỹ DB Kim Jun Ki cùng Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc đang triển khai dự án hỗ trợ giáo dục tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hải Dương, với tổng giá trị học bổng khoảng 130 triệu won (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng).

Đại diện BSH cho biết, việc đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong tháng 3/2026, chương trình học bổng do Quỹ DB Kim Jun Ki và DBI tài trợ, với sự đồng hành của BSH và VECOM, sẽ tiếp tục triển khai tại nhiều trường đại học trên cả nước.

