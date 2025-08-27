BSH hợp tác VIG và TapTap nhằm phát triển bảo hiểm số

TP HCM_Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) ký hợp tác cùng quỹ đầu tư VIG và TapTap nhằm phát triển sản phẩm bảo hiểm số, hướng tới phát triển bền vững, ngày 22/8.

Việc hợp tác dựa trên ba trụ cột chính: tích hợp công nghệ, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và tăng cường lợi ích kép. Các bên hướng đến việc đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, mở rộng kênh phân phối, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và tăng quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bảo hiểm BSH cùng Vietnam Investments Group (VIG) và Công ty TNHH TM VUI Việt Nam (TapTap) "bắt tay" vì sự phát triển bền vững. Ảnh: BSH

Theo thỏa thuận, ngoài việc phân phối sản phẩm hiện có, BSH sẽ phát triển các gói bảo hiểm "may đo" theo nhu cầu đặc thù của từng lĩnh vực trong hệ sinh thái VIG như giáo dục, y tế, logistics, bán lẻ. Cách tiếp cận này giúp bảo hiểm trở thành một phần của hạ tầng vận hành, hỗ trợ VIG và TapTap quản trị rủi ro, tối ưu chi phí, tăng phúc lợi và bảo vệ con người, tài sản toàn diện.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Đăng Khang, Phó tổng giám đốc BSH nhấn mạnh VIG và TapTap là đối tác quan trọng trên hành trình số hóa của doanh nghiệp, với mục tiêu đưa bảo hiểm gắn liền đời sống tiêu dùng và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng.

"Khi bảo hiểm được thiết kế riêng cho các hoạt động đặc thù trong hệ sinh thái VI Group và tích hợp trên nền tảng TapTap thì đó không chỉ là một gói sản phẩm, mà là một phần trong hạ tầng vận hành giúp đối tác an tâm mở rộng kinh doanh", đại diện Bảo hiểm BSH chia sẻ.

Lãnh đạo Bảo hiểm BSH và VI Group bắt tay chúc mừng thỏa thuận hợp tác. Ảnh: BSH

Trong khi đó, TapTap đảm nhiệm vai trò kênh triển khai sản phẩm bảo hiểm đến người tiêu dùng. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể dễ dàng mua, quản lý và sử dụng quyền lợi bảo hiểm trực tuyến. Mỗi giao dịch sẽ được tích lũy điểm thưởng VUI để đổi ưu đãi từ hệ thống đối tác của TapTap. Mô hình này mang đến "lợi ích kép": vừa được bảo hiểm, vừa gia tăng giá trị tiêu dùng cho khách hàng.

Ông David Đỗ, Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập VIG, nhận định hợp tác này là bước đi chiến lược để tăng lớp bảo vệ cho hệ sinh thái và mang lại giải pháp thiết thực cho khách hàng, đồng thời thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của VIG.

Về phía đại diện TapTap, ông Vũ Anh Duy, Giám đốc Điều hành của công ty kỳ vọng mô hình kết hợp bảo hiểm với loyalty sẽ tạo ra trải nghiệm "lợi ích kép", từ đó nâng cao gắn kết giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sự hợp tác giữa Bảo hiểm BSH, VIG và TapTap thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp Việt trong việc cộng hưởng thế mạnh và tiềm năng của nhau để tối ưu hóa trải nghiệm, gia tăng lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sự kết hợp này cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm số tại Việt Nam.

BSH hiện nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới 53 đơn vị thành viên trong nước và một công ty con tại Lào. Doanh nghiệp cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như ôtô, sức khỏe, tài sản, xe cơ giới, tai nạn, du lịch, hàng hóa, kỹ thuật... dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Bảo hiểm BSH từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2023, liên tiếp lọt Top10 thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, Top 10 Thương hiệu - Dịch vụ hàng đầu Việt Nam, Top 100 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt... Từ mô hình bảo hiểm truyền thống, BSH đang triển khai số hóa quy trình, phát triển sản phẩm linh hoạt và tích hợp bảo hiểm vào các hành trình tiêu dùng thường nhật.

VIG là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn tại Việt Nam, với tổng tài sản 650 triệu USD. Quỹ đầu tư vào nhiều lĩnh vực như tài chính, F&B, bất động sản, công nghệ, bán lẻ, hệ thống các cơ sở y tế và hệ thống giáo dục đào tạo...

TapTap là nền tảng khách hàng thân thiết trực thuộc VIG, có gần 4 triệu người dùng và hơn 200 thương hiệu đối tác. Nền tảng này đóng vai trò kết nối khách hàng với doanh nghiệp, đồng thời là kênh triển khai sản phẩm bảo hiểm của BSH tới người tiêu dùng.

(Nguồn: BSH)