BSA Design & Build Firm giành giải thưởng Luxury Lifestyle Awards 2024

Qua những dự án tiêu biểu tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phan Thiết và TP HCM, BSA đã được vinh danh tại giải thưởng Luxury Lifestyle Awards 2024.

Tháng 9 vừa qua, BSA Design & Build Firm đã giành chiến thắng hạng mục "Best Luxury Architect Studio in Vietnam" (Đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất uy tín tại Việt Nam) do tổ chức Luxury Lifestyle Awards bình chọn. Với các dự án nổi bật như khách sạn New Orient ở Đà Nẵng, Resort Vias Vân Phong ở Khánh Hòa, nhà hàng The Shark ở Hồ Tràm và Saigon Beach Club ở TP HCM đã góp phần giúp BSA đạt được danh hiệu này.

Trong hành trình 20 năm hình thành và phát triển, đơn vị này đã dần khẳng định được tên tuổi và sức ảnh hưởng của mình trong ngành kiến trúc và xây dựng. Mỗi ngày trong chặng đường đó là sự cống hiến không ngừng nghỉ, học hỏi và nỗ lực để vươn tới những đỉnh cao mới.

Ông Nguyễn Đức Phương, người sáng lập và là Tổng giám đốc BSA cho biết, giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng, sự sáng tạo và cam kết vững chắc của đội ngũ trong việc cung cấp các giải pháp kiến trúc đột phá.

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của Design & Build Firm. Ảnh: BSA

Theo ông Phương, định hướng của công ty là cam kết nâng cao chất lượng và giá trị dự án với sự sáng tạo và bền bỉ. "Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa sang trọng và bền vững có thể cùng tồn tại, và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng đến yếu tố quan trọng này", ông Phương nói.

Tổng giám đốc BSA cho biết thêm doanh nghiệp sẽ không ngừng cải tiến và phát triển các giải pháp kiến trúc độc đáo để nâng cao giá trị lâu dài cho từng công trình.

Nhờ vậy, nhiều tập đoàn lớn như Novaland, Capella Holding, TTC Group, Vias Resort đã tin tưởng, tín nhiệm và giao cho đội ngũ BSA những công trình trọng điểm từ villa, khu nghỉ dưỡng cho đến nhà hàng, khách sạn cao cấp. Những dự án của BSA hướng đến nhiều phong cách thiết kế khác nhau từ sang trọng, tinh tế đến các công trình xanh, sử dụng chất liệu địa phương đa dạng.

Bên cạnh đó, BSA còn là đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp với năng lực thi công đạt độ chính xác lên đến 95% giữa bản vẽ và thực tế. Không chỉ đảm bảo tiến độ thi công, công ty còn chú trọng mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho chủ đầu tư, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn thẩm mỹ và chất lượng cao cho từng công trình, cam kết đáp ứng toàn diện và tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng trong suốt quá trình vận hành dự án, nâng tầm giá trị và sự hài lòng cho các đối tác của mình.

Hồ bơi tràn ngập mảng xanh từ khách sạn New Orient. Ảnh: BSA

Khách sạn New Orient tại Đà Nẵng là một ví dụ điển hình cho thiết kế hòa hợp giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. BSA đảm nhận vai trò thiết kế thi công cho công trình cùng các dịch vụ tiện ích khác của khách sạn như nhà hàng Italy Bistecca và bar New Phương Đông.

Nhà hàng The Shark tại Hồ Tràm nổi bật với kiến trúc tượng trưng hàm cá mập mạnh mẽ, kết hợp phong cách hiện đại sáng tạo. Không gian nhà hàng được thiết kế mở, với những cửa kính lớn bao quanh, giúp khách hàng có thể ngắm nhìn biển ở mọi góc độ, tạo cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên. Điểm đặc biệt của The Shark chính là sự giao thoa giữa nghệ thuật kiến trúc hiện đại và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Nhà hàng The Shark tại Hồ Tràm lấy cảm hứng từ hình ảnh "chú" cá mập. Ảnh: BSA

Thiết kế của BSA không chỉ sáng tạo mà còn là kết tinh từ học hỏi và đổi mới. Sự công nhận từ các chuyên gia quốc tế là động lực để BSA tiếp tục cống hiến những công trình ấn tượng hơn nữa.

Giải thưởng Luxury Lifestyle Awards được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh và ghi nhận nỗ lực, tài năng của các thương hiệu đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe để mang đến sản phẩm - dịch vụ sang trọng. Với giải thưởng này, BSA đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kiến trúc cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: BSA Design and Build Firm)