Bruno Fernandes: 'Tôi không thể thay đổi cách người khác nghĩ về mình'

AnhTrả lời phỏng vấn kênh BBC, tiền vệ đội trưởng Man Utd tiết lộ về sự yêu quý dành cho Ronaldinho, niềm tin với Cristiano Ronaldo và cách bản thân đối diện áp lực.

Bruno bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp ở Italy, khi khoác áo Norava năm 2012. Sau khi chơi cho một đội bóng khác ở đây là Udinese từ năm 2013 đến 2016, anh trở về Bồ Đào Nha khoác áo Sporting. Kể từ đầu năm 2020, Bruno chơi cho Man Utd. Ngôi sao 31 tuổi đã giành ba danh hiệu với Sporting, hai với Man Utd và hai Nations League với tuyển Bồ Đào Nha.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn giữa nhà báo Kelly Somers và Bruno Fernandes đăng trên BBC ngày 13/9.

Bruno Fernandes ăn mừng thắng lợi 4-3 trước Liverpool ở tứ kết Cup FA trên sân Old Trafford ngày 17/3/2024. Ảnh: AP

- Anh muốn đối đầu với cầu thủ đã giải nghệ nào nhất?

- Tôi từng đối đầu với hầu hết các thần tượng, trừ Zinedine Zidane và Ronaldinho. Về cơ bản, Ronaldinho là tình yêu đầu tiên của tôi trong bóng đá. Anh ấy khiến mọi người yêu và tận hưởng bóng đá. Thật thú vị khi xem anh ấy thi đấu. Anh ấy luôn nở nụ cười trên môi, cầm bóng và thi đấu hiệu quả trong mọi tình huống. Đó là điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn được thấy. Thật không may cho hầu hết thế hệ của tôi, anh ấy không thi đấu lâu như chúng tôi mong đợi.

- Khi cần một quả phạt đền để vô địch Champions League, trong những cầu thủ từng chơi cùng trong sự nghiệp, anh sẽ chọn ai để thực hiện?

- Dễ thôi. Cristiano Ronaldo. Có lẽ hầu hết mọi người trong thế giới bóng đá sẽ chọn như vậy, vì cách anh ấy đối phó với áp lực, 20 năm chơi ở đẳng cấp cao nhất, cống hiến hết năm này qua năm khác, những con số thống kê tốt nhất, những màn trình diễn đỉnh cao và mọi thứ.

- Hãy mô tả cho tôi một Bruno trẻ tuổi. Hồi nhỏ anh như thế nào?

- Một người mơ mộng, đam mê mọi thứ, luôn giữ một quả bóng dưới cánh tay, rất thích rời nhà với anh em họ, bạn bè, không chỉ để chơi bóng mà còn làm bất cứ điều gì có thể để tận hưởng tuổi thơ. Tôi từng là một đứa trẻ rất hạnh phúc.

- Kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ nhất của anh là gì?

- Tôi có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời khi còn nhỏ. Rõ ràng, chơi bóng sẽ luôn là khoảnh khắc tuổi thơ tuyệt vời nhất, cảm giác được mang bóng đến trường, chờ chuông reo, chạy vào sân và đến đó trước. Có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều điều tốt đẹp, nên tôi không thể nói khoảnh khắc nào là đáng nhớ nhất.

- Anh có nhớ đội bóng đầu tiên mình chơi không?

- Đó là Infesta. Tôi đến đó với tư cách là một cầu thủ futsal, nhưng chỉ được tập một buổi và phải chơi ngay với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi, vì tôi học được từ nghịch cảnh khi nhỏ con hơn và yếu hơn họ. Khi hiểu rằng sẽ phải đối mặt với những thử thách như vậy trong cuộc sống, tôi mạnh mẽ hơn về tinh thần.

- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh?

- Chắc chắn là gia đình tôi. Quá trình lớn lên, bố mẹ không bao giờ để tôi nghĩ rằng mình không thể làm được điều gì. Nhưng đồng thời, họ cũng đặt tôi vào thế khó, kiểu như đừng nghĩ quá cao và cũng đừng nghĩ quá thấp. Vậy nên, cứ đặt ra một giới hạn, đặt ước mơ của mình lên đó, và cứ thế theo đuổi.

Vợ tôi bây giờ cũng vậy. Cô ấy luôn giữ tôi ở xuất phát điểm thấp. Cô ấy ủng hộ tôi rất nhiều, nhưng luôn kiểu như: hãy ý thức rằng mọi thứ có thể diễn ra không như ý. Vì vậy, đừng nghĩ quá nhiều về tương lai. Bây giờ chúng tôi truyền lại điều đó cho các con. Thật tuyệt vời khi cách tôi và vợ suy nghĩ rất giống nhau.

Sau cùng, Francesco Guidolin (HLV tại Udinese) là HLV ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của tôi. Ông ấy thúc đẩy tôi, khiến tôi suy nghĩ về mọi thứ mình cần làm, khiến tôi học được rằng để đạt đến đẳng cấp cao nhất, bạn sẽ phải chịu đựng.

- Anh tự hào nhất về điều gì trong sự nghiệp cho đến nay?

- Tất cả mọi thứ, vì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được nhiều thành tựu như hiện tại. Suy nghĩ của tôi chỉ là tận hưởng việc chơi bóng đến hết đời. Tôi không biết và cũng không muốn làm gì khác. Với tôi, bóng đá là điều quan trọng nhất, mà không phải sự nghiệp.

Fernandes ăn mừng trong trận Man Utd thắng Burnley 3-2 ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA

- Điều khó khăn nhất khi chơi bóng là gì?

- Tôi nghĩ là phải ổn định. Trong suốt 90 phút, bạn phải thật sự nhất quán trong mọi việc mình làm. Đôi khi, bạn mất ổn định và thế là mọi thứ thay đổi. Bạn cần nhất quán trong việc nghĩ điều gì là tốt nhất cho đội bóng. Sau đó, bạn phải đặt bản thân vào vị trí tốt nhất để giúp đỡ đội bóng. Khi vào sân, tôi luôn tâm niệm phải là cầu thủ ổn định, chính xác nhất có thể trong mọi khoảnh khắc, không chỉ khi có bóng, không có bóng, mà còn trong cả những điều mà bạn phải nói với đồng đội khi muốn thay đổi vị trí, thay đổi các tình huống cố định sao cho chính xác.

- Điều gì mà mọi người hiểu sai về anh?

- Không gì cả. Mọi người có quan điểm về tôi và tôi không thể thay đổi điều đó. Đó là cách mọi người đánh giá dựa trên những gì họ thấy trên sân cỏ, trên tivi hay trong các cuộc phỏng vấn. Tôi không thể thay đổi điều đó. Họ có quyền tự do nghĩ về tôi theo cách họ muốn, cũng như tôi có quyền tự do nghĩ về họ. Tôi không phán xét người khác cho đến khi tôi hiểu rõ về họ. Họ có thể có ý kiến về tôi, điều đó không sao cả, tất cả chúng ta đều có ý kiến riêng, và đó là lý do tại sao cuộc sống lại tốt đẹp và khác biệt đến vậy. Nếu tất cả chúng ta đều nghĩ giống nhau thì sẽ thật nhàm chán.

- Nếu có thể mặc áo choàng tàng hình cả ngày để không ai nhìn thấy, bạn sẽ làm gì?

- Tôi sẽ đi cùng các con đến bất cứ nơi nào chúng muốn. Đôi khi thật khó để đi cùng các con vào một số thời điểm nhất định. Chúng rất ý thức được việc mọi người xin chụp ảnh và những thứ tương tự. Khi ai đó xin chụp ảnh với tôi, chúng sẽ tách ra và nhìn tôi như thể 'chụp ảnh đi'.

Tôi cũng muốn cùng các con đến những nơi mà tôi từng đến khi còn nhỏ, mà không cần chúng phải dừng lại liên tục. Tôi không khó chịu khi người khác xin chụp ảnh, nhưng điều đó xảy ra khi tôi đang làm gì đó với con cái thì lại là chuyện khác. Một trong những điều tốt đẹp trong công việc của chúng tôi là được mọi người công nhận. Vài năm nữa, khi tôi không còn được công nhận nhiều như vậy nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thanh Quý (theo BBC)