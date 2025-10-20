Bruno Fernandes: 'CĐV Liverpool giúp Man Utd thắng'

AnhTheo tiền vệ Bruno Fernandes, việc CĐV gây áp lực lên đội chủ nhà Liverpool góp phần giúp Man Utd thắng 2-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10.

"Hiệp một, CĐV đặt Liverpool vào thế khó khi la ó buộc họ phải chơi nhanh hơn", đội trưởng Man Utd, Bruno Fernandes cho hay. "Họ phải chịu áp lực ngay cả khi kiểm soát bóng. Chúng tôi làm chậm nhịp đấu của họ, vì biết điều đó sẽ tạo khoảng trống giữa sân. Sang hiệp hai, lẽ ra chúng tôi phải kiểm soát nhiều bóng hơn".

Trên sân Anfield tối 19/10, Man Utd gây bất ngờ khi thắng nhà đương kim vô địch. Ngay phút thứ 2, Bryan Mbeumo thoát xuống sút đập vào thủ môn Giorgi Mamardashvili, khiến bóng bay vào góc gần mở tỷ số cho "Quỷ đỏ". Sau bàn thua đầu, Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc uy hiếp khung thành thủ môn Senne Lammens. Họ gỡ hòa ở phút 78 nhờ cú đệm bóng cận thành của Cody Gakpo, nhưng vẫn trắng tay. Phút 84, từ quả tạt cánh trái, Harry Maguire đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd.

Bruno Fernandes mừng trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 tại sân Anfield ở vòng tám Ngoại hạng Anh tối 19/10. Ảnh: Man Utd

Đây mới là lần đầu kể từ năm 2016 "Quỷ đỏ" thắng tại sân Anfield. Họ cũng buộc Liverpool phải chịu thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, sau các trận thua Crystal Palace 1-2, Galatasaray 0-1 và Chelsea 1-2. Nếu thua tiếp Frankfurt ở vòng bảng Champions League ngày 22/10, Liverpool sẽ trải qua chuỗi trận tệ nhất từ năm 1953.

"Chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc đối đầu với Liverpool", Fernandes nói thêm. "Tôi rất vui. Chiến thắng này rất quan trọng, vì đã lâu rồi chúng tôi không thắng tại Anfield".

Kết quả tối qua cũng đánh dấu lần đầu tiên Man Utd thắng hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp dưới trướng HLV Ruben Amorim, người nhậm chức vào tháng 11/2024. Lần gần nhất "Quỷ đỏ" làm được điều này là với cựu HLV Erik Ten Hag cuối mùa 2023-2024.

Theo Maguire, các thành viên Man Utd cần biết tự xấu hổ vì thống kê đáng buồn. Lần này, anh muốn đội bóng duy trì sự ổn định bằng cách thắng Brighton vào ngày 25/10. "Chúng tôi vừa chơi một trận tuyệt vời, nhưng không được dừng lại", Maguire nói. "Trên nhiều khía cạnh, lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn. HLV luôn hướng đến sự hoàn hảo. Chắc chắn ông ấy muốn chúng tôi chơi tốt hơn những gì đã thể hiện trong hiệp hai".

Thanh Quý (theo ESPN)