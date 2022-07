Bruce Willis cố gắng đóng phim trước khi giải nghệ

Ngày 30/6, Martin Singer - luật sư của Willis - nói với tờ LA Times: "Thân chủ của tôi tiếp tục làm việc sau khi được chẩn đoán bệnh tình vì anh ấy muốn và cảm thấy bản thân đủ sức khỏe. Nhiều người mắc mắc aphasia (hội chứng bất lực ngôn ngữ) và vẫn không ngừng lao động. Với sự xuất hiện của Willis, những dự án điện ảnh đó mới xin được vốn. Điều đó dẫn đến hàng nghìn công việc cho nhân viên đoàn phim, những người gặp khó khăn tài chính sau Covid-19".

Thời gian qua, một số người hâm mộ Bruce Willis chỉ trích đạo diễn Randall Emmett vì nghi ngờ ông ép tài tử liên tục tham gia nhiều phim dù biết anh mắc bệnh. Willis hợp tác Emmett trong Midnight in the Switchgrass (2021) và thêm năm dự án điện ảnh sau đó.

Willis thông báo giải nghệ hồi cuối tháng 3 vì hội chứng bất lực ngôn ngữ. Căn bệnh là tình trạng người bệnh mất khả năng giao tiếp bình thường. Nó có thể bắt nguồn từ một vụ đột quỵ, chấn thương đầu hoặc u não...

Những năm gần đây, Willis ở sườn dốc của sự nghiệp. Anh đóng nhiều dự án nhỏ, thường là phim đặt hàng theo dạng phát hành DVD, không chiếu rạp. Tháng 2, Mâm Xôi Vàng tạo một hạng mục riêng để chế giễu các dự án dở của Willis trong năm qua. Tám bộ phim được đề cử gồm American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death và Survive the Game. Ban tổ chức hủy giải thưởng sau khi biết bệnh tình của Willis.

Trailer "American Siege" Bruce Willis Bruce Willis trong "American Siege". Video: IMDb

Phương Mai (theo LA Times)