Brother Việt Nam vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Brother International (Việt Nam) được Anphabe ghi nhận trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023 hôm 23/11.

Đây là bảng xếp hạng môi trường làm việc được Anphabe khảo sát và tổ chức với sự bình chọn của gần 64.000 người đi làm có trên một năm kinh nghiệm và hơn 750 doanh nghiệp hàng đầu trong 18 khối ngành nghề.

Brother Việt Nam được bầu chọn vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam hôm 23/11. Ảnh: Brother Vietnam

Để nằm trong 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất, Brother Việt Nam phải đảm bảo các tiêu chí về môi trường làm việc, sự hài lòng của nhân viên... Theo đại diện doanh nghiệp, sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận giúp công ty có điều kiện để đầu tư nhiều hơn vào chế độ làm việc và phúc lợi cho nhân viên.

Ngoài ra, Brother International (Việt Nam) cũng chú trọng đến sự gắn bó của nhân viên, xây dựng mối quan hệ văn minh, trong đó, nhân viên và công ty bình đẳng với nhau và cung cấp giá trị cho nhau. Nhân viên được yêu cầu tạo ra giá trị thông qua việc thử thách, học hỏi và hợp tác tự nguyện. Ở chiều ngược lại, công ty luôn xem nhân viên như tài sản để tối đa hóa giá trị của họ.

Tại Brother Việt Nam, tinh thần "At your side" luôn được đề cao với yếu tố "you" – con người làm trọng tâm, bao gồm cả nhân viên và khách hàng. Từ đó, các nhân sự sẽ được hỗ trợ để cung cấp những giá trị tốt nhất từ chất lượng công việc đến chất lượng sản phẩm.

Bà Võ Phạm Phương Khuyên - Phòng truyền thông tiếp thị Brother International (Việt Nam) nhận danh hiệu. Ảnh: Brother Vietnam

Bà Võ Phạm Phương Khuyên, Trưởng phòng Truyền thông và Tiếp thị Brother International (Việt Nam) cho biết, doanh nghiệp luôn tập trung phát triển môi trường làm việc bằng cách cải thiện sự gắn bó của nhân viên cùng với các tiêu chí: đa dạng - công bằng - hòa nhập.

Brother Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành một công ty văn minh - nơi tôn trọng sự khác biệt và khích lệ vai trò của từng cá nhân. Mỗi thành viên của Brother đều có cơ hội để trình bày các quan điểm, kiến thức, ý tưởng và đem đến các giá trị khác nhau trong việc tạo ra sự đổi mới cũng như đưa ra các quyết định trong công việc.

Trong năm 2024, Tập đoàn Brother và Brother International (Việt Nam) sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nhằm giữ vững một môi trường làm việc văn minh, ổn định từ thu nhập đến chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

"Chúng tôi tin sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo cơ hội để hỗ trợ cộng đồng. Do đó, tại Brother Việt Nam, chúng tôi sẽ tìm ra các giải pháp để phục vụ khách hàng và xây dựng tương lai", bà Khuyên nói.

(Nguồn: Brother Vietnam)