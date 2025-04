Brother ra mắt 'máy in thăng hoa' tại Việt Nam

Máy in thăng hoa SP-1 của Brother sử dụng loại mực đặc biệt, phục vụ nhu cầu in ấn cho doanh nghiệp lĩnh vực sáng tạo, sản xuất quà lưu niệm tại Việt Nam.

Máy in thăng hoa sử dụng một loại mực đặc biệt là sublimation ink (mực thăng hoa). Khi gặp nhiệt độ cao, mực sẽ chuyển từ dạng rắn sang khí mà không qua dạng lỏng và chỉ hiệu quả trên các vật liệu có bề mặt phủ poly hoặc chất liệu chứa polyester. Các doanh nghiệp thường dùng máy này in lên giấy chuyển nhiệt hoặc ép chuyển nhiệt lên vật liệu như áo, ly, vải polyester...

Máy in thăng hoa SP-1 chuyên dùng in lên các sản phẩm như ly sứ, áo thun, túi vải... Ảnh: Brother

Theo Brother, SP-1 là dòng sản phẩm tầm trung, khả năng vận hành bền bỉ, hợp dùng cho doanh nghiệp với khối lượng công việc lớn. Những đơn vị kinh doanh cung ứng linh hoạt nhiều sản phẩm cá nhân hóa có thể tận dụng dòng máy in thăng hoa này để rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, góp phần cải thiện doanh thu.

Brother SP-1 được trang bị công nghệ đầu in Piezoeletric với 840 đầu phun, cho khả năng tái tạo hình ảnh sắc nét với độ phân giải đến 1.200x2.400 dpi. Khả năng in nhanh 60 giây một trang. Mực khô nhanh sẵn sàng ép nhiệt ngay lập tức giúp tối ưu hiệu suất sản xuất, hợp doanh nghiệp cần thời gian đáp ứng nhanh và chất lượng cao.

Kích thước máy SP-1 nhỏ gọn, giúp tiết kiệm không gian. Ảnh: Brother

Thiết kế máy nhỏ gọn (435 x 343 x 159 mm) với giao diện màn hình LCD 2,7 inch trực quan, giúp tiết kiệm không gian, dễ thiết lập và sử dụng với người dùng mới. Ngoài ra, máy in SP-1 tích hợp ứng dụng Artspira - nền tảng thiết kế, in ấn độc quyền của Brother. Người dùng có thể tạo và in trực tiếp từ điện thoại thông minh, mở rộng trải nghiệm sáng tạo mọi lúc, mọi nơi.

Điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng in thăng hoa chất lượng cao, cho hình ảnh có độ bám dính lâu dài trên các chất liệu phủ poly như vải polyester, ly sứ, ốp điện thoại... Công nghệ hiệu chỉnh màu của Brother giúp đảm bảo màu sắc trung thực, sắc nét, không phai theo thời gian, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

SP-1 sử dụng mực thăng hoa chính hãng, không chứa chất độc hại và thân thiện môi trường. Ảnh: Brother

Máy in Brother SP-1 sử dụng mực thăng hoa chính hãng thân thiện môi trường, không chứa chất độc hại với chi phí vận hành tối ưu. Sản phẩm có thể in tối đa 2.350 trang (khổ A4, chất lượng cao) cho mỗi bộ mực.

Máy hỗ trợ đầy đủ kết nối hiện đại gồm USB, Ethernet, Wi-Fi và Wi-Fi Direct, tương thích nhiều hệ thống thiết bị từ PC, Mac đến điện thoại thông minh. SP-1 còn hỗ trợ tính năng in không dây AirPrint từ các thiết bị Apple, tối ưu trải nghiệm in ấn cho người dùng mọi nền tảng, thiết bị.

SP-1 hỗ trợ in Airprint, tương thích đa nền tảng, thiết bị, hệ điều hành. Ảnh: Brother

Theo Brother, sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết kế áo thun, phụ kiện cá nhân hóa, đồ nội thất trang trí. Ngoài ra, các tiệm in vừa và nhỏ, trung tâm đào tạo thiết kế hay người dùng gia đình có nhu cầu sáng tạo cũng có thể cân nhắc dòng máy in thăng hoa SP-1 này.

Đan Minh