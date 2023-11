Brother ra mắt máy in laser

Máy in laser trắng đen Toner Box cải tiến tốc độ, thêm kết nối Wi-Fi hai băng tần, công suất in 35.000 trang mỗi tháng, dùng kèm hộp mực giá 250.000 đồng.

Dòng Toner Box thế hệ mới gồm nhiều model: máy in đơn năng HL-B2100D, HL-B2180DW và máy in đa chức năng DCP-B7620DW, DCP-B7640DW, MFC-B7810DW. Thiết bị phù hợp đa dạng nhu cầu, từ dùng tại nhà cho đến doanh nghiệp.

Để tăng hiệu suất công việc, máy cải tiến tốc độ in, đạt 34 trang mỗi phút. Máy hỗ trợ in hai mặt tự động, giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm giấy. Thiết bị có thể kết nối Wi-Fi hai băng tần (2.4 Ghz và 5.0 Ghz), từ đó tăng tốc độ truyền tải dữ liệu, đảm bảo máy hoạt động ổn định. Hiệu suất in tối đa 35.000 trang mỗi tháng.

Hướng tới việc đơn giản hóa yêu cầu công việc, máy trang bị khay giấy đa năng, hỗ trợ nhiều khổ giấy: A4, A5, A6 và cả bao thư. Dung lượng nạp giấy đầu vào đến 250 tờ cùng khay nạp tài liệu tự động 50 tờ, tiết kiệm thời gian thao tác.

Máy có kích thước nhỏ gọn, phù hợp nhiều không gian. Ảnh: Brother

Đại diện Brother cho biết, dòng máy in Toner Box thế hệ mới phù hợp cho cá nhân, gia đình nhờ thiết kế nhỏ gọn, hạn chế tiếng ồn khi hoạt động. Kết nối không dây giúp thuận tiện trong nhiều tác vụ, in từ bất cứ đâu. Với doanh nghiệp, máy hỗ trợ công việc bằng hiệu suất, tốc độ in nhanh, đa chức năng in, scan, copy, fax.

Cùng thiết bị mới, Brother giới thiệu hộp mực chính hãng giá 250.000 đồng - tương ứng in 2.600 trang. Theo đại diện đơn vị, nếu dùng các hộp mực không chất lượng sẽ ảnh hưởng bản in, thậm chí tốn chi phí vận hành, ảnh hưởng tuổi thọ máy.

Dòng máy cho doanh nghiệp có hiệu suất cao, đáp ứng đa nhu cầu. Ảnh: Brother

Sản phẩm hiện bán tại đại lý chính hãng của Brother trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử.

Minh Huy