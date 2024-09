Brooklyn Beckham được khen hấp dẫn khi mặc giống bố

PhápVogue khen Brooklyn trông hút mắt khi tái hiện bộ cánh kinh điển của David Beckham ở Paris Fashion Week.

Theo Vogue, Brooklyn cùng vợ đến Paris từ hôm 24/9 để chuẩn bị cho các sự kiện tại Tuần lễ thời trang Paris (23/9-1/10). Hôm 26/9, họ được mời tới xem hai show diễn của Balmain và Courrèges. Cặp sao cùng chọn tông đen, trắng với những thiết kế kinh điển và tối giản.

Ở buổi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của Courrèges, con trai David Beckham gây chú ý khi tái hiện phong cách của danh thủ. Anh mặc cả bộ da cao cấp của Courrèges, gồm áo khoác và quần đồng điệu, phối áo phông trắng trơn, được Vogue khen thanh lịch và trông hấp dẫn.

Brooklyn (trái) mặc bộ đồ da giống trang phục của David Beckham năm 1999. Ảnh: GC Images, Elle

Trang phục gợi nhớ tới bộ đồ tương tự của David năm 1999. Theo Vogue, diện mạo của cầu thủ năm đó là một trong những khoảnh khắc ấn tượng của lịch sử thời trang. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí, Victoria Beckham cho biết quyết định diện hai bộ Gucci giống nhau thời đó vẫn là kỷ niệm không thể quên.

Cạnh Brooklyn, Nicola Peltz diện bộ jumpsuit cut-out trắng tối giản của nhà mốt Pháp. Tới show Balmain tại Palais de Chaillot, cô chuyển sang cả "cây" đen, gồm crop top với quần ống đứng, khuyên tai dài. Brooklyn diện sơ mi và quần chinos đen, làm nền cho vợ.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz cùng mặc đồ đen ở show Balmain. Ảnh: WWD

Sau show, cả hai tiếp tục ở lại Paris để tới buổi trình diễn của Victoria Beckham ngày 27/9. Nhà thiết kế đến Pháp cùng con trai Romeo từ đầu tuần để hoàn thành những khâu cuối cho sự kiện. Sự xuất hiện của gia đình Becks ở Paris Fashion Week luôn nhận được nhiều quan tâm của khán giả và truyền thông quốc tế.

Hai năm sau ngày cưới, vợ chồng Brooklyn vẫn có cuộc sống son rỗi bên chó cưng. Sau khi bán khu biệt thự 11 triệu USD ở Beverly Hills, cả hai sống trong căn hộ cũ của Nicola tại Los Angeles. Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan tháng 3, họ cho biết muốn dành thời gian để gây dựng sự nghiệp, tiết kiệm tiền mua nhà rồi mới có con.

Nhà Becks đi du lịch cùng con dâu Vợ chồng Brooklyn đi du lịch cùng gia đình ở Bahamas năm nay. Video: Instagram Nicola Peltz

Brooklyn Beckham, 25 tuổi, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia, kinh doanh nhà hàng. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style và Dazed Hàn Quốc.

